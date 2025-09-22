'Mar de letras y acuarela', el libro que se presenta esta tarde en Irizar Jauregia

J. A. M. Bergara. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

La inquietud literaria de la mañariarra Begoña Caballero Morillo y la plástica de la bergararra Maite Azkargorta Zelaia dan como resultado el libro 'Mar de letras y acuarela. Un viaje entre emociones', que sus autoras presentan esta tarde desde las 18.30 horas en la sala de la última planta de Irizar jauregia.

Un proyecto que nace del contacto de dos compañeras de trabajo hace cuatro años y que, paso a paso, ha dado como resultado un volumen de 188 páginas autoeditado.

Recoge relatos cortos, algunos de una sola frase, y una treintena larga de acuarelas inspiradas en los textos, o viceversa, «en algunos casos sobre las acuarelas que le he mostrado ha desarrollado una historia», apunta Azkargorta.

La obra presenta historias cortas ligeras y con un lenguaje sencillo, y en muchos casos inspirados en la cotidianidad de una escritora que junto al soporte visual de la acuarelista, se lanzan a su primera edición.

El libro se podrá adquirir en la presentación de esta tarde. Los asistentes tendrán oportunidad de conocer los detalles del proceso que ha dado como resultado el título. «Una experiencia que valoramos muy en positivo y que puede tener continuidad», destacan las autoras.