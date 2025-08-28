'i< 3 Malibu', la nueva exposición conjunta de Pujol y Valdés, llega a la sala Aroztegi

El arte contemporáneo vuelve a ser protagonista en Bergara con la apertura de la muestra 'i< 3 Malibu', de las artistas Judith Pujol y ... Aida Valdés, que podrá visitarse desde hoy, día 29, hasta el 14 de septiembre en Aroztegi Aretoa.

La exposición se podrá disfrutar de lunes a viernes de 18.00 a 20.30, los sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30, y domingos y festivos únicamente por la mañana, de 12.00 a 14.00.

Se trata de una propuesta nacida de la complicidad la exposición 'i< 3 Malibu' es fruto de una amistad artística forjada en Bilbao durante los años de formación universitaria de Pujol y Valdés. Aunque con el tiempo la vida las llevó a distintos lugares Judith en Cataluña y Aida en Asturias, ambas han mantenido vivo un diálogo constante que ahora se materializa en esta propuesta conjunta. Su trabajo parte de lo íntimo, de la necesidad de abrir recuerdos, emociones y vivencias, compartiéndolos en un lenguaje visual que convierte lo personal en colectivo.

La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre y será gratuita para conocer el universo de ambos artistas

Clichés, memoria y reinterpretación el eje central de la exposición gira en torno a los clichés asociados a lo femenino, especialmente aquellos presentes en canciones románticas, frases hechas o expresiones populares. Lejos de asumirlos como simples adornos culturales, las artistas los reinterpretan para revelar los significados ocultos que han marcado generaciones. La exposición se convierte así en un espacio donde lo cursi, lo decorativo y lo cotidiano encuentran nuevas lecturas.

Tal como señalan las autoras, visitar 'i< 3 Malibu' es como «volcar el bolso sobre la mesa y mostrar lo que llevamos dentro», un ejercicio de sinceridad que genera una conversación abierta con el espectador. Un recorrido lleno de símbolos el público podrá recorrer una instalación compuesta por moldes, transparencias, prendas de ropa, brillos, fotografías, dibujos, fragmentos de texto y objetos recopilados durante años. Cada elemento actúa como huella de experiencias personales y compartidas, invitando a detenerse en los pequeños detalles y a reinterpretar símbolos comunes como flores, pájaros o tipografías, cargados ahora de nuevas capas de significado.

Un espacio de encuentro en Bergara La muestra 'i< 3 Malibu'no es solo una exposición, sino una experiencia que invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y la influencia de la cultura popular en nuestra manera de entender el mundo. El Aroztegi Aretoa se convierte en escenario de este diálogo artístico, acercando a la ciudadanía una propuesta fresca, íntima y experimental que pone de relieve la importancia del arte como herramienta de reflexión colectiva.

La invitación está hecha: hasta el 14 de septiembre, Bergara tendrá la oportunidad de adentrarse en el universo de 'i< 3 Malibu', una exposición donde Judith Pujol y Aida Valdés transforman recuerdos y clichés.