Ezkerretik, Itxaso Askasibar, Izar Ezkibel, Maier Olano, Eguzkiñe Romaratezabala, Alma Pagani eta Olatz Romaratezabala. LOKATZA

Bergara

Lokatza ziklismo eskolako Igamok Munduko kopan itxi du denboraldia

Abadiño eta Iurretan, abuztuaren 14 eta 14ean Bizkaikoloreak lasterketan taldeko sei neskek parte hartu zuten

DV

Osteguna, 21 abuztua 2025, 20:32

Abuztuan izan ditugun bero itogarriei aurre eginez, abuztuaren 14an eta 15ean, Abadiño eta Iurretan, Bizkaikoloreak lasterketa lehiatu zen junior mailako emakumeentzat, beste urte batez, Munduko koparako puntuagarria izan dena. Lokatza ziklismo eskolako Igamo Packaging taldea bertan izan zen parte hartzen, aurten ere, Zumarragako Zatikarekin eta Austriako RLM Wien-ekin, talde mistoa osatu dute.

Guztira sei txirrindulariz osatutako taldea sortu dute Itxaso Askasibar elgetarrak, Izar Ezkibel oñatiarrak, Maier Olano tolosarrak, Alma Pagani austriarrak, Eguzkine eta Olatz Romaratezabala zumarragarrak.

Igamoko koloreak ordezkatuz, Belgikako, Frantziako, Herbeeretako, Erresuma Batuko, Danimarkako, Italiako... eta beste hainbat herrialdeetako talde onenen aurka lehiatu dira txirrindulariak, hilabete barru, Ruandan ospatuko diren munduko txapelketan, protagonista izango diren txirrindularien aurka.

Erronka handia izan zuten, ala ere, Maier Olano tolosarrak, 14. postuarekin hasi zuen lehen etapa. Bigarrenean 15. postua eskuratu zuen eta sailkapen nagusian, 14. amaitu zuen. Bestetik, Itxaso Askasibarrek azken sailkapenean 86. postua lortu zuen eta Alma Paganik 87. Lasterketa bukatze soila, garaipena da, Lokatza moduko klub herrikoi batentzat, profezionalizatuta dauden Europako taldeen eta selekzioen aurka lehiatuta.

