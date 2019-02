Lokatza organiza tres carreras con subida a Gorla durante marzo Carrera. El pelotón femenino afrontará por primera vez las duras pendientes de Gorla. / YON SUINAGA La clásica prueba ciclista tendrá lugar el último domingo del próximo mes | La I Subida Femenina a Gorla se celebrará el 16 de marzo por la tarde, mientras que por la mañana se disputará la prueba juvenil JUAN A. MIGURA Domingo, 24 febrero 2019, 00:22

Con el calendario de ruta abierto y a punto de presentar sus formaciones, Lokatza ha hecho realidad una ambiciosa propuesta organizativa que persigue ampliar aún más el prestigio de la Subida Gorla con la inclusión de una carrera femenina y otra de categoría juvenil. Si la idea inicial era reunir tres pruebas el último fin de semana de marzo, al final los problemas de encaje en el calendario, las limitaciones federativas y estrecheces, han obligado a los organizadores bergareses a repartir en dos fines de semana las tres citas.

La Subida a Gorla del Trofeo Lehendakari sub-23 se celebrará el domingo 31 de marzo sobre el recorrido en línea de las últimas ediciones con una distancia de 118 kilómetros. Contará con un pelotón aficionado de lujo al ser la carrera con más prestigio del trofeo y reconocida en la Copa de España.

En Lokatza querían para la víspera las otros dos encuentros con los pedales, pero finalmente se han visito obligados a adelantar las competiciones al sábado 16 de marzo por la mañana la juvenil y la femenina por la tarde. La primera de categoría nacional recupera el trazado clásico de la Subida a Gorla de 8,4 kilómetros con salida en la Plaza y ascensión directa hasta la pancarta situada al par de la antigua cantina. Un perfil rompe piernas y explosivo para escaladores muy potentes, «hemos recuperado este perfil porque hay muchos aficionados que echaban en falta la clásica subida de Gorla de fuerza y sufrimiento». El pelotón partirá a las 10 horas y en unos 25 minutos los mejores disputarán la victoria.

El 16 de marzo por la tarde el protagonismo es del ciclismo femenino. Lokatza Ziklismo Eskola lleva años impulsando pruebas de nivel a las mujeres. y han montado la I Subida Femenina a Gorla. Estará abierta a ciclistas junior, sub-23 y elite con partida del pelotón desde Irala Kalea a las 14.35 horas para cubrir un recorrido de 72 kilómetros para las senior. A las 15.30 horas partirán de Aranzadi las juveniles que cubrirán los últimos 42 kilómetros. Un perfil de carrera llano por la comarca entre Osintxu y Zubillaga y tras el último paso por el casco ascensión a Gorla.

La carrera femenina para conseguir la mejor participación se adelantó a esta fecha ante la coincidencia en el calendario con pruebas internacionales en Bélgica y un carrera en Almería de la Copa de España Femenina.

El órdago organizativo de Lokatza supone un importante esfuerzo económico que ha temido una respuesta a medias, si de una parte han logrado el apoyo de muchas pequeñas firmas locales y comarcales habituales en sus carteles a las que se muestran muy agradecidos, están más quejosos por no disponer de un gran patrocinador. También critican la falta de intuición municipal, «acudimos a la empresa privada y pedimos ayuda en el Ayuntamiento. Hemos encontrado la ayuda inestimable de la empresa privada fiel de todos los años pero no se han sumado ningún sponsor potente. Y desde el Ayuntamiento no hemos visto ningún tipo de interés en este evento que creemos que a Bergara como pueblo debería de importarle. Equipos internacionales que estaban interesados en venir no podrán venir ya que no contamos con la ayuda solicitada», y se muestran molestos, «esto escuece mucho porque hacemos un gran trabajo durante un año entero para organizar carreras importantes y a la hora de la verdad no hemos encontrado los apoyos necesarios para dar ese salto de calidad que darían los equipos internacionales».