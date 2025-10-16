Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Bergara

La limpieza del río Deba reúne a los voluntarios en Labegaraieta

J. A. M.

BERGARA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

Comenta

La iniciativa de un colectivo vecinal que nació en 2013 para la limpiar de los ríos de la comarca en auzolan vuelve a unir fuerzas mañana para actuar en un tramo del Deba a su paso por la villa. El propósito es retirar los residuos que han llegado hasta esos puntos por una gestión deficiente.

Errekak Bizikirik esa misma matinal limpiará este y otros cauces en los municipio de la comarca.

La propuesta es heredera de limpiezas esporádicas que se impulsaron en la villa por varios colectivos, pero desde 2013 con Errekaren Batzordea se adquirió el compromiso de una limpieza anual en las primeras fechas del otoño.

La actividad será de 09.30 a 13.30 horas con punto de encuentro en Labegaraieta. En Polideportivo se darán cita y a la finalización participarán en un lunch. El Ayuntamiento se hace cargo de facilitar el material como carretillas, palas y otros utensilios. Los residuos recuperados irán a contenedores para ser trasladados a los puntos de tratamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La limpieza del río Deba reúne a los voluntarios en Labegaraieta