La limpieza del río Deba reúne a los voluntarios en Labegaraieta

La iniciativa de un colectivo vecinal que nació en 2013 para la limpiar de los ríos de la comarca en auzolan vuelve a unir fuerzas mañana para actuar en un tramo del Deba a su paso por la villa. El propósito es retirar los residuos que han llegado hasta esos puntos por una gestión deficiente.

Errekak Bizikirik esa misma matinal limpiará este y otros cauces en los municipio de la comarca.

La propuesta es heredera de limpiezas esporádicas que se impulsaron en la villa por varios colectivos, pero desde 2013 con Errekaren Batzordea se adquirió el compromiso de una limpieza anual en las primeras fechas del otoño.

La actividad será de 09.30 a 13.30 horas con punto de encuentro en Labegaraieta. En Polideportivo se darán cita y a la finalización participarán en un lunch. El Ayuntamiento se hace cargo de facilitar el material como carretillas, palas y otros utensilios. Los residuos recuperados irán a contenedores para ser trasladados a los puntos de tratamiento.