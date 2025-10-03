Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las sénior saltan a la cancha a por la segunda victoria. BKE

Bergara

En Labegaraieta esta tarde los encuentros de los sénior de balonmano

El masculino recibe a las 18.00 horas al Pulpo y el femenino desde las 19.30 horas contra Astigarraga

J.A.M.

bergara.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Comenta

La competición de liga en Labegaraieta para los conjuntos sénior de balonmano arranca hoy con los choques de la segunda jornada. Desde las 18.00 horas el masculino Soraluce BKE de la primera territorial se enfrenta al Pulpo. En la primera jornada lograron un buen empate en Urnieta tras un pésimo inicio de partido, en el que fueron 5 goles por debajo, pero que empataron a 23. A falta de 15 segundos los urnietarras dispusieron de un penalti para llevarse la victoria pero Aritz Gómez de Balujera detuvo el lanzamiento, y sumaron el primer punto. Hoy buscan una mejora en el juego ante un potente Pulpo que arrancó con victoria.

Desde las 19.30 horas el sénior femenino Mondragon Lingua BKE de segunda territorial juega ante Astigarraga. En la primera fecha las bergareses vencieron al Hernani por 19-24. Una muy buena defensa durante todo el partido compensó cierta debilidad en el ataque. Llegaron al final mejor físicamente que los hernaniarras. En los minutos finales lograron una renta notable tras un partido igualado.

Hoy a las 11.00 horas en el Polideportivo será el turno del infantil femenino en el partido frente al Urola.

