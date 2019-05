José Mari Sasieta, candidato de Podemos en Bergara: «Nuestro objetivo es obtener dos o tres concejales» En su estreno como candidato a la alcaldía está seguro de un buen resultado, y dispuesto a trabajar por Bergara J.A.M. BERGARA. Jueves, 16 mayo 2019, 08:58

Como candidato a alcalde, José Mari Sasieta espera trasladar los votos que ha recibido la formación morada en las forales y generales a la urna de las municipales.

-¿Qué objetivo electoral se ha marcado?

-Obtener dos o tres concejales. Creo que viendo los resultados de las generales en Bergara el tercer concejal es muy probable que lo consigamos, y que incluso sería posible una cuarta concejala, al ser estos comicios ajenos a la ola socialista de las generales.

-Concurren por separado de Irabazi , a los que apoyaron en 2015. ¿Cuáles son la diferencias?

-No compartimos lista en 2015, ya que Podemos no se presentó. Yo sí fui en la lista para mostrar mi apoyo, pero a título personal. Respecto a las diferencias, son tanto de programa como de tipo organizativo. No hubo acuerdo y creo que es mejor dejarlo así.

-¿Cuáles son las líneas maestras de su programa?

-La defensa de lo social, sobre todo de nuestros mayores y jóvenes, así como la mejora de los barrios de Osintxu, Martoko y Zubieta. También ayudar desde el ayuntamiento al sector agrario y al comercio local.

-¿Qué propondría para el palacio y parque de Arrizuriaga?

-Primero, una auditoría del ayuntamiento para conocer los recursos reales de que disponemos antes de presentar una propuesta para el edificio. Nuestra idea es que el parque sea de libre uso para toda la gente de Bergara.

-¿Comparte el acuerdo para la remodelación de Agorrosin, y cómo solventaría el problema de la piscina exterior?

-Estamos de acuerdo con la remodelación del campo de fútbol. Sobre la piscina exterior, proponemos que se estudie la creación de una piscina exterior de tamaño adecuado en el Polideportivo, en la calle Ibarra. Insisto, antes habrá que conocer la situación financiera del ayuntamiento.

-¿Cuáles son sus inversiones más destacadas?

-La adecuación de la residencia de ancianos para eliminar los problemas de accesibilidad y rehabilitar las zonas degradadas de Osintxu, Zubieta y Zubiaurre-Martoko. Además, pensamos que hay una excesiva concentración de servicios y habría que llevarlos también a otras zonas de Bergara. Todo esto conlleva la realización de obras durante los años siguientes.

-Una última reflexión para que le voten los bergareses el próximo día 26.

-Soy un trabajador bergarés y me presento con mis compañeros para trabajar por la gente de Bergara. No para los intereses de unos pocos, sino para todas y cada una de las mujeres y hombres de Bergara. Para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de Bergara. Lo mismo para quien vive de su trabajo en una tienda, en un restaurante, en un caserío o en una fábrica.