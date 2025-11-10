Jesús Mari Ugalde aportará este miércoles luz y claridad sobre el futuro de la química

Una exploración por las nuevas fronteras de la química será el eje argumental, este miércoles, de la charla 'Ideien Kimika. Unibertso kimikoaren azken muga' ( ... La Química de las Ideas. El último límite del universo químico), que ofrecerá Jesús María Ugalde Uribe-Etxebarria, catedrático Química Física en la Universidad del País Vasco, a partir de las 10.00 horas en Seminarixoa.

Un encuentro abierto al público general que organiza Goienagusi en colaboración con Laboratorium Museo dentro del programa ZTB (Zientzia, Teknologia, Berrikuntza) que se prolonga hasta el 19 de noviembre.

Como adelanta el ponente en la presentación «Entre las ciencias experimentales, la más experimental es la química. Hay que tener en cuenta que existe industria química, pero no industria física, por ejemplo. La química se centra en producir y transformar la materia como queramos. Materia a escala humana: electrones (en baterías), luz (en fuegos artificiales), átomos (radiactivos), moléculas (la mayoría de los fármacos), nanoestructuras, cristales, vidrios, coloides, pinturas, alimentos, bebidas, etc». Y como apunta «es indudable que la química utiliza procesos muy diversos, a cual más curioso, pero el núcleo de todos ellos reside en la idea de la conexión química. He aquí el último límite de la química: el procesamiento de ideas que producen y transforman la materia. Para explorar esta vaga frontera, la química moderna se acompaña de las computadoras, tanto clásicas como cuánticas, y (los algoritmos, tanto clásicos como derivados de la inteligencia artificial, pero el camino es largo. Este reto es tan duro como apasionante, y también muy atractivo. En esta charla se aclarará el porqué».

Docente e investigador

Ugalde, bergarés de 1957, es licenciado y doctor de 1984 por la Universidad de Valladolid. Desarrolló el posdoctorado en el Oak Ridge National Laboratory (Tennessee) en 1984, en la Dalhousie University (Canadá) en 1986 y 1989 y en la Cornell University (EEUU) en 1992, y desde 1994 es docente de la universidad pública vascas.

Como miembro de Jakiunde, Academia Vaca de las Ciencias, las Artes y las Letras, organizó en 2008 el primer simposio internacional de la academia, fue presidente de Jakiunde y artífice de que durante años mantuviera la sede en Olaso Dorrea.

Ha sido reconocido con el premio especial de doctorado; Killam Post Doctoral Fellow Award, en Halifax (Canadá); Premio Internacional de Intercambio Científico del NSERC-National Sciences and Engineering Research Council, en Canadá; Premio Xabier María Munibe de Investigación (1997); o el Premio Euskadi de Investigación (2003).