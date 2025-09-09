Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Un grupo en el taller de competencias transversales. D.M.

Bergara

Inserción laboral a universitarios y grados superiores de FP desempleados

Hazilan presenta mañana en la Mancomunidad la tercera edición de un curso con la inscripción abierta hasta el 19 de septiembre

J. A. M.

bergara.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

Los bergareses con titulación universitaria o de un grado superior de FP pero con dificultades para emplearse en su ámbito profesional podrán beneficiarse del programa Hazilan a través de la Mancomunidad. Una iniciativa del Fondo Social Europeo para impulsar la carrera profesional de jóvenes cualificados que combina formación teórica con prácticas en empresas.

Hazilan comenzará el nuevo curso, el tercero, el 29 de septiembre. La inscripción está abierta hasta el 19 de septiembre en la Mancomunidad presencialmente de 09.00 a 14.00 horas en Nafarroa Etorbidea, 17, de Arrasate o a través de www.debagoiena.eus. Contacto en 943 79 30 90 , y hazilan@debagoiena.eus.

Persigue la inserción laboral para personas cualificadas que estén desempleadas. La presentación tendrá lugar mañana, 11 de septiembre, en una jornada informativa en la Mancomunidad a las 10.00 horas y para la que se recomienda inscripción previa (943 793399).

El encuentro explicará que los objetivos del Hazilan son potenciar la habilidades personales en la búsqueda de trabajo para abordar el mundo laboral sin miedo, y facilitar prácticas para impulsar la experiencia profesional.

Hazilan se desarrolla en dos fases. En la primera trabajan en un taller de competencias transversales las competencias que exige el mercado laboral con 80 horas. Y, por otro lado, la oportunidad de realizar prácticas en empresa con duración de entre dos y nueve meses.

En las dos primeras ediciones han participado 25 personas. Más de la mitad han sido personas desempleadas de larga duración, y una cuarta parte receptoras de la prestación de RGI.

Señalan los gestores comarcales de la Agencia de Desarrollo Económico, aunque se han detectado algunas dificultades respecto al anterior proyecto Hazilan, sobre todo a la hora de buscar prácticas remuneradas por el perfil profesional y nivel de formación de los participantes, «los resultados de inserción laboral están siendo bastante buenos. El 15% de los participantes ha encontrado trabajo antes de finalizar el proyecto y ha abandonado el programa. Las prácticas han sido realizadas por el 32%, ya que otro 28% ha encontrado trabajo antes de realizarlas. Y otro 25%, de momento, sigue buscando trabajo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Inserción laboral a universitarios y grados superiores de FP desempleados

Inserción laboral a universitarios y grados superiores de FP desempleados