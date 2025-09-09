Inserción laboral a universitarios y grados superiores de FP desempleados

J. A. M. bergara. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Los bergareses con titulación universitaria o de un grado superior de FP pero con dificultades para emplearse en su ámbito profesional podrán beneficiarse del programa Hazilan a través de la Mancomunidad. Una iniciativa del Fondo Social Europeo para impulsar la carrera profesional de jóvenes cualificados que combina formación teórica con prácticas en empresas.

Hazilan comenzará el nuevo curso, el tercero, el 29 de septiembre. La inscripción está abierta hasta el 19 de septiembre en la Mancomunidad presencialmente de 09.00 a 14.00 horas en Nafarroa Etorbidea, 17, de Arrasate o a través de www.debagoiena.eus. Contacto en 943 79 30 90 , y hazilan@debagoiena.eus.

Persigue la inserción laboral para personas cualificadas que estén desempleadas. La presentación tendrá lugar mañana, 11 de septiembre, en una jornada informativa en la Mancomunidad a las 10.00 horas y para la que se recomienda inscripción previa (943 793399).

El encuentro explicará que los objetivos del Hazilan son potenciar la habilidades personales en la búsqueda de trabajo para abordar el mundo laboral sin miedo, y facilitar prácticas para impulsar la experiencia profesional.

Hazilan se desarrolla en dos fases. En la primera trabajan en un taller de competencias transversales las competencias que exige el mercado laboral con 80 horas. Y, por otro lado, la oportunidad de realizar prácticas en empresa con duración de entre dos y nueve meses.

En las dos primeras ediciones han participado 25 personas. Más de la mitad han sido personas desempleadas de larga duración, y una cuarta parte receptoras de la prestación de RGI.

Señalan los gestores comarcales de la Agencia de Desarrollo Económico, aunque se han detectado algunas dificultades respecto al anterior proyecto Hazilan, sobre todo a la hora de buscar prácticas remuneradas por el perfil profesional y nivel de formación de los participantes, «los resultados de inserción laboral están siendo bastante buenos. El 15% de los participantes ha encontrado trabajo antes de finalizar el proyecto y ha abandonado el programa. Las prácticas han sido realizadas por el 32%, ya que otro 28% ha encontrado trabajo antes de realizarlas. Y otro 25%, de momento, sigue buscando trabajo».