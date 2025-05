Hoy se presenta el libro 'Lur jota Parisen eta Londresen'

Juan Antonio Migura BERGARA. Martes, 27 de mayo 2025, 20:16 Comenta Compartir

La miserias que vivió George Orwell en París y Londres dieron como fruto su primer título 'Down and out in Paris and London' que ya disponen de una versión en euskera 'Lur jota Parisen eta Londresen'. Traducción del bergarés Rafa Santxitz-Muxika que ha dado forma a un viejo proyecto personal. Esta tarde desde las 18.30 horas en Olaso Dorrea tendrá lugar el acto de presentación del volumen editado por Igela.

El traductor durante su formación universitaria en Filología Inglesa en Valladolid tuvo el primer contacto con la crónica de las desventuras del reconocido autor, que en 1933 publicaba 'Down and out in Paris and London'. Un relato de pobreza y fracaso que casi un siglo después mantiene la vigencia de la denuncia de la realidad de desahucios, los mendigos, la explotación y la precariedad laboral.

El trabajo autobiográfico de Orwell ofrece ahora un recurso para el lector en euskera con la intermediación de Santxiz-Muxika que ha destacado el esfuerzo por mantenerse fiel al original.

Orwell, creador de las conocidas '1984' y 'Rebelión en la granja' (1945), entre otras muchas obras y ensayos, fue un autor preclaro contra los fascismo, cronista de los desfavorecidos y visionario del cambio social. Entre sus títulos también está 'Homenaje a Cataluña' de 1938 sobre las experiencias que vivió en la Guerra Civil.

Hoy habrá ocasión de adquirir el libro con un descuento para los socios de Goiena y Jardun que impulsan la presentación de 'Lur jota Parisen eta Londresen'.