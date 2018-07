«Un homenaje muy emotivo» de La Pamplonesa a la Banda Acto. Patrizia Gonzalez Gutierrez, con la batuta de La Pamplonesa, abrió el Desfile de Mulillas, y los embajadores Igor, Patrizia, Alfredo y Txurruka, junto al director, Vicente Egea. La Banda interpreta mañana (12.30) el concierto de Santa Marina en el Frontón | Patrizia Gonzalez manejó la batuta en la kalejira del Desfile de Mulillas de La Pamplonesa desde la plaza del Ayuntamiento JUAN A. MIGURA BERGARA. Sábado, 14 julio 2018, 00:11

«El homenaje fue muy emotivo, y estamos muy agradecidos y deseando tocar en Iruña», destacaba el director de Bergara Musika Banda, Alfredo Glez. Chirlaque, tras participar el jueves en el reconocimiento de La Pamplonesa en la capital navarra a las doce formaciones que hace un siglo tomaron parte en el Gran Concurso de Bandas Civiles de Pamplona, que se considera uno de los hitos para la fundación en 1919 de la Banda Municipal de Música 'La Pamplonesa'.

«Tuvieron un especial esmero con la Banda de Bergara porque les hacía mucha ilusión que fuera mi abuelo Ignacio el que dirigiera en aquel concurso, y todavía se mantenga la saga familiar al frente de la dirección, y la cuarta generación representada por mi hija Patrizia en la formación», señalaba Alfredo. «Tuvieron varios detalles. Dejaron a Patrizia para que hiciera la intervención que cerró el acto en el Ayuntamiento», y por la tarde «otro muy bonito. Dirigió los ocho primeros compases de la kalejira Desfile de Mulillas que La Pamplonesa hace cada tarde desde el la plaza del Ayuntamiento al coso. Después entregó la batuta a Vicente Egea».

De la docena que compitió hace cien años, con brillante resultado para los locales con primer premio de Ejecución y el segundo premio de Banda de Honor de Primera con 'Suite en La', de Julio Gómez, que era la pieza obligatoria, y la libre la 'Obertura 1812' de Tchaikovsky, este jueves acudieron once: Gernika, Portugalete, Galdakao, Irun, Errenteria, Tolosa, Elizondo, Sangüesa, Cintruénigo, Elciego y Bergara, ya que La Armonía de Santesteban ha desaparecido.

Durante el acto en el Ayuntamiento de Iruña impusieron pañuelos rojos de fiesta a los representantes de las bandas y entregaron una reproducción de la partitura-poema sinfónico 'Homenaje a Pamplona', y por su parte Alfredo hizo entrega del libro editado con motivo de 175 aniversario de la formación bergaresa, fundada en 1832.

Antzuola y Santa Marina

Bergarako Musika Banda (BMB) afronta mañana el concierto de Santa Marina que sirve de adelanto del programa de unas fiestas que encenderán los motores el próximo jueves. Mañana, en el Frontón Municipal, desde las 12.30 horas, el pasodoble 'Marcial', de Domingo, 'Euskeria', de San Miguel, el vals romántico 'Raquel' de Miguel Glez. Bastida, 'Virginia', de Haan, 'The Girls of Jobim', de Jobim, y 'Marmalade for Clarinets', de Laseroms.

El mismo programa se ofrece hoy a las 12.30 horas en Antzuola en la plaza Zurrategi. Un repertorio que como califica el director «es alegre y fresco para dar la bienvenida al verano».