Grupo de participantes en el primer concierto didáctico. M.E.

Bergara

La historia del blues, materia del concierto didáctico de mañana en Seminarixoa

Desde las 12.00 horas alumnos de instrumentos y de danza de Musika Eskola y músicos locales viajan por los sonidos afroestadounidenses

Juan Antonio Migura

BERGARA.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22

Comenta

La evolución de los ritmos del blues popularizados a nivel mundial desde los años 60 del pasado siglo, es el argumento central del concierto didáctico que se va a desarrollar, mañana, desde las 12.00 horas en Seminarixoa con entrada libre.

Es la segunda entrega de un formato que logró una muy buena acogida en su estreno. La respuesta positiva ha animado a Musika Eskola a lanzar una sesión más. «Una serie de músicos bergareses que se suman a la propuesta centrada en el blues que desarrollan nuestros alumnos», apuntan desde Musika Eskola, que pone sobre el escenarios a varios de sus profesores y muchos estudiantes de los instrumentos vinculados a este género. Tradicionalmente ha sido la guitarra, bajo eléctrico, batería, piano, armónica, saxofón, voz, trombón, trompeta.

El concierto además incluye bailarines preparados por Eneko Galdos, «presentarán coreografías que buscan fusiones y adaptaciones ente los ritmos de blues y la danzas tradicionales».

El recorrido por la historia del blues acercará a otros estilos cercanos como jazz, rhythm & blues, rap, ska, reggae o el rock.

