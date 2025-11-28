Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Víctor Iniesta se formó desde niño en las ramas de guitarra española y flamenca. V.I.

Bergara

El guitarrista Víctor Iniesta presenta hoy en la ermita de San Juan 'El disco de mi vida'

Desde las 20.00 horas ocasión de conocer la aventura en solitario de uno de los fundadores de la exitosa banda Elbicho

Juan Antonio Migura

BERGARA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50

Víctor Iniesta, virtuoso de la guitarra, será esta tarde desde las 20.00 horas protagonista de la actuación que ofrecen en la ermita de San Juan, convertida de nuevo en sala cultural por iniciativa de la comisión vecinal Obieta Elkartea.

El madrileño acude a presentar su primer trabajo en solitario 'El disco de mi vida'. Una obra definida como íntima y muy personal, con diez canciones que se lanzó el pasado año.

Iniesta es fundador y compositor del grupo Elbicho que junto a Miguel Campello integraron una banda que fusionaba flamenco, rock y músicas del mundo. «Fue una etapa intensa y mágica, y el grupo se convirtió en un fenómeno dentro de la escena española de los 2000», apunta el natural de Carabanchel.

En 2003 edita con Elbicho un primer disco producido por Tino di Geraldo y Guillermo Quero que en pocos meses alcanza número 1 en ventas y al que seguirán cuatro discos más.

Los derroteros profesionales le introdujeron como acompañante de figuras del calibre de Manolo García, Tomasito, Miguel Campello, Estopa, Amparo Sánchez, Soleá Morente o David de María, con los que también participó en la composición de algunos de sus temas, «cada colaboración ha sido una oportunidad para crecer y seguir explorando nuevos sonidos».

'En el disco de mi vida' proyecta toda su sensibilidad y el eclecticismo de una carrera creativa con la guitarra al servicio de muchos ritmos. Cerca del folk, con temas cantados con colaboraciones de Soleá Morente, otros más flamencos con Diego Cruz, influencias de guitarra clásica, o piezas que recuerda a la música hindú.

El disco será el eje del concierto, donde también interpretará los grandes éxitos de su etapa en el Elbicho.

