El grupo londinense The Godfathers estrena la temporada de Seminarixoa Concierto. El quinteto británico 'The Godfathers' vienen a sorprender al público. / G. H. Esta noche desde las 21.00 horas presentan su espectáculo ' This Is War' | Las entradas para disfrutar del potente directo de estos veteranos tiene un precio de ocho euros JUAN A. MIGURA BERGARA. Sábado, 5 octubre 2019, 00:56

Seminarixoa pone en marcha esta noche, a las 21.00 horas con el concierto de The Godfathers, la programación otoñal que hasta mediados de diciembre presenta una veintena de encuentros con la música, el teatro y la danza. La velada de hoy tendrá un sabor especial con la formación londinense recientemente renovado, pero que ha mantenido al frente a Peter Coyne (voz y guitarra), la auténtica alma creativa del grupo.

Han regresado a los escenarios en esta gira con un directo bajo el nombre 'This Is War', donde demuestran su potente directo puesto al servicio de la ejecución de sus míticos clásicos, así como de temas de su nuevo disco. Ante el público curtidos músicos: Billy Duncanson y Richie Simpson (ex Heavy Drapes), Wayne Vermaak, (ex The Great St. Louis), Jon Priestley (ex The Damned), y Peter Coyne (The Godfathers y ex The Sid Presley Experience).

El grupo llega avalado por un poderosa discografía «con álbumes capitales del rock británico más musculoso, apasionado y sincero», como destaca la crítica. Son 'Birth, School, Work, Death' (1988), 'More Songs About Love & Hate' (1989) y 'Unreal World' (1991).

Convivieron a contracorriente porque llegaron diez años tarde para el punk y unos cuantos antes del brit-pop, pero a pesar de luchar contra el panorama «lograron hacerse oír, labrarse un prestigio. Porque en sus canciones, las primeras y las últimas, sigue vivo el eco del Johnny Rotten de 'God Save The Queen' y el Roger Daltrey de 'My Generation'».

La reedición, en enero de 2008, de su primer álbum 'Hit By Hit' (1986) encendió la nueva etapa. En 2015, The Godfathers cumplieron treinta años como banda en activo, y la celebración fue una gira de conmemoración y la publicación de su nuevo disco 'A Big Beatifull Noise', grabado en Birmingham, del que sonarán varios temas en Seminarixoa.

Este año, grupo de rock británico vuelve con material fresco con este potente directo bajo el nombre 'This Is War' con la doble vertiente de rememorar su clásicos y aportar nuevas canciones. El concierto de esta noche desde las 21.00 horas tiene una entrada de ocho euros en taquilla, que abrirá una hora antes.