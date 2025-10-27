Un gran segundo periodo del BKE propició el 3-0 ante Debagoiena Bailara

El acierto en la portería de Maider Jorge Gabilondo en el minuto 51 y el doblete en el tramo final, 81 y 83, de ... Intza Goitia Zubia decantaron en Agorrosin del lado bergarés el derbi comarcal de fútbol sénior femenino frente a Debagoiena Bailara.

La visitantes aguantaron y apretaron en el primer tramo pero tras el primer gol mahonero bajo el rendimiento hasta ser superadas con cierta facilidad. El BKE trepa a la tercera posición con n11 puntos, los mismos que disponen otros cuatro conjuntos, y están a cinco de la plaza de ascenso directo que disfruta el Oiartzun.

Alegría inesperada

El juvenil nacional sumó los tres puntos en su visita a Basauri en una jugada de fortuna que llevó a un rival a anotar en propia puerta en el minuto 89 del encuentro que jugaban frente a Indartsu en el campo de San Miguel.

Lo que parecía un reparto de puntos en un choque equilibrado, terminó en triunfo para dar otro paso en la tabla. Ahora son décimos con 9 puntos entre los 18 equipos de la categoría. La alegría brotó en forma de gran celebración en el vestuario, porque como indicó el técnico Daniel Antolino, en esta categoría «los puntos valen su peso en oro».

La cara negativa de la jornada para el División de Honor masculino que caía el domingo en el campo de Zumaiako por 1-0 y perdía en la séptima jornada la imbatibilidad. Son quintos.

El segundo sénior masculino de primera regional perdió en Ipintza por 2-3 con la UDA. Los visitantes remontaron las ventajas locales de Nahom Aranguren Garitano en el minuto 10 y Javier Sánchez Henao en el 35.