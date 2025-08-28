La gran reunión de ciclistas

BergaraLa gran reunión de ciclistas
Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39
En la comida celebrada ayer, día 28, se reunieron en torno a 50 grandes leyendas del ciclismo, para rememoras aquellos momentos históricos vividos en su época, fue una comida llena de risas y anécdotas, entre compañeros de oficio y apasionados por las dos ruedas. El ciclismo para ellos no es solo un pasatiempo, sino, un estilo de vida que han compartido entre todos mediante competiciones y momentos vividos. En la comida también se hizo un pequeño homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros, pero que marcaron huella en el ciclismo vasco.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.