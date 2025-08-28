Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

J. A. MIGURA

Bergara

La gran reunión de ciclistas

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

En la comida celebrada ayer, día 28, se reunieron en torno a 50 grandes leyendas del ciclismo, para rememoras aquellos momentos históricos vividos en su época, fue una comida llena de risas y anécdotas, entre compañeros de oficio y apasionados por las dos ruedas. El ciclismo para ellos no es solo un pasatiempo, sino, un estilo de vida que han compartido entre todos mediante competiciones y momentos vividos. En la comida también se hizo un pequeño homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros, pero que marcaron huella en el ciclismo vasco.

