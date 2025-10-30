Una gran chocolatada y kalejira musical para disfrutar de la tarde más terrorífica

Disfraces y tradiciones en el formato 'Gau beltza' para disfrute, en especial, del público infantil llegan este viernes con un programa que han confeccionado entre ... la asociación de comerciantes Bedelkar, Jardun Euskera Elkartea, el colectivo de jubilados San Joxepe y Bergarako Musika Eskola.

'Xanduli manduli kirrikiki...' es el conjuró que esta tarde sonará por las calles lanzado por niños y niñas que abrirán la fiesta pidiendo dulces, golosinas, nueces y avellanas, a partir de las 17.00 horas, con parada en el comercios locales que abren sus puertas a Gau Beltza, Arimen gaua o cualquier otra denominación con la que nombrar a las vísperas del día de los difuntos.

La Plaza será el punto de encuentro de la mayor parte de los encuentros. Para las 18.00 horas organizan una chocolatada infantil a cargo de la asociación de jubilados San Joxepe y Jardun Euskera Elkartea.

A partir de las 18.15 horas un grupo instrumental de Musika Eskola con trikitilaris y fanfarre junto a unas cuantas voces de los coros del centro junto a otros niños y niñas que se sumen disfrazados, interpretarán canciones y bailarán en la Plaza, Fraiskozuri e Irala kalea.

Con la complicidad de la noche llegan las historias lúgubres y oscuras de la villa desde la Edad Media con Bautista 'El Leproso'. Serán dos recorridos guiados teatralizados por el casco urbano centrados en las epidemias de lepra, entre otras, que sufrió la villa, y en la crónica negra del municipio. Un trayecto por la historia documentada y explicada por el investigador Ugutz Basauri Gamboa.

El guía, vestido como un apestado, dará las explicaciones. Partirán de la plaza Ariznoa, la del Juzgado (junto a la fuente), en euskera desde las 21.30 horas y en castellano a las 23.00 horas. Los recorridos son gratuitos. La inscripción se formaliza en el 695 753 430.