Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maquillajes, máscaras y disfraces para divertirse convocando al más allá. JARDUN

Bergara

Una gran chocolatada y kalejira musical para disfrutar de la tarde más terrorífica

'Gau beltza' también ofrece este viernes los recorrido teatralizados de Bautista 'El leproso' por la historia negra de la villa

Juan Antonio Migura

Bergara

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Disfraces y tradiciones en el formato 'Gau beltza' para disfrute, en especial, del público infantil llegan este viernes con un programa que han confeccionado entre ... la asociación de comerciantes Bedelkar, Jardun Euskera Elkartea, el colectivo de jubilados San Joxepe y Bergarako Musika Eskola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una gran chocolatada y kalejira musical para disfrutar de la tarde más terrorífica

Una gran chocolatada y kalejira musical para disfrutar de la tarde más terrorífica