El gobierno propone subir los impuestos de 2026 un 3,5% y la oposición un 2,5%

El pleno del próximo lunes aceptará con los votos de la mayoría absoluta de EH Bildu la ordenanza de impuestos, tasas y precios públicos para 2026 con un incremento general de 3,5%.

Desde la oposición el PNV ha planteado como enmienda a la totalidad un subida del 2,5%, además de distintos cambios que no han sido aceptados. En esta tesitura este lunes todo indica que se posicionarán en contra del proyecto del ejecutivo.

Desde las filas jeltzales, además de apostar por una menor presión fiscal, reclaman que la tasa de basuras se calcule por municipio. Hasta la fecha todas las localidades de la comarca se rigen por un precio común pero desde el PNV piden que cada pueblo abone en la medida del coste que supone mantener el servicio de forma independiente. Consideran que el gasto del puerta a puerta es superior al sistema selectivo por contenedores.

Además han pedido no subir la tarifa de los puestos a los baserritarras en el mercado, congelar licencia de apertura de nuevos establecimientos, no aumentar el precio del carné de las piscinas, y mantener los precios del euskaltegi.

De otra parte, piden al gobierno local que aplique en la tarifas del centro Arin de atención a dependencias leves el 2,5% de incremento en lugar del 3,5%, y mantenga los criterios actuales para acceder a bonificaciones en el impuesto de tracción mecánica sobre vehículos eléctricos e híbridos, y también que se potencie fiscalmente la adquisición de vehículos de origen europeo.

Respecto a los udalekus solicitaron no aumentar las tasas y analizar la posibilidad de ampliar una semana más su actividad.