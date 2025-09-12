La fusión del folk escocés y asturiano esta tarde en el quiosco de Zurrategi con Deria

El quiosco de Zurrategi da esta tarde, desde las 20.00 horas, la posibilidad de disfrutar de un atractivo concierto con el grupo de folk astur-andaluz Deira. Una formación contrastada que fue el primer grupo no escocés en obtener el premio The Battle of the Folk Bands en 2022.

Está formado por el gijonés Gonzalo Llao (bouzouki) y los andaluces Juan Almaraz (flauta) y Salvador Daza (violín). Mezclan el folk asturiano y escocés desde una perspectiva moderna.

Desde que se alzaron con el prestigioso premio Deira han alcanzado una gran proyección en la escena folk.

El trío inició su andadura en 2019 al ser llamados como grupo residente en la carpa asturiana del Festival Intercéltico de Lorient (Bretaña francesa).

Sus miembros, todos ellos formados en conservatorio pero a su vez con una dilatada experiencia en el ámbito folk en proyectos como Vrienden, Stolen Notes o Young Forest, ponen en marcha durante la pandemia una primera maqueta grabada a distancia en la que exploran las conexiones de la música asturiana y escocesa desde un prisma actualizado.

Una idea premiada en distintos concursos internacionales de bandas, culminando con el primer premio en The Battle of the folk Bands en 2022.

A partir de entonces intensifican su actividad de conciertos en muchos de los festivales folk más importantes de Europa. En 2023 lanzan 'Alba' su primer trabajo discográfico, que es presentado en el Royal Concert Hall de Glasgow durante el prestigioso Celtic Connections.

