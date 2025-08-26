Las fiestas del barrio de Osintxu cierran la agenda festiva del mes de agosto

El barrio de Osintxu se prepara para vivir un intenso fin de semana festivo del 29 al 31 de agosto, con un programa variado que ... combina tradición, música, deporte y actividades pensadas para todos los públicos. La esperada bajada y posterior subida de Martiritxo volverán a ser los momentos más simbólicos de unas fiestas que, año tras año, reúnen a vecinos en un ambiente alegre y participativo.

Las celebraciones arrancarán el viernes 29 con la tradicional bajada de Martiritxo a las 18.00 horas, a la que seguirá la divertida marcha ciclista disfrazada hasta Soraluze. La jornada concluirá con música en directo de los grupos Azkaiter Pelox, Amustei y Goma 2, que animarán la noche desde las 21.30.

El sábado 30 la cita comenzará con el concurso de cocina a las 11.00, seguido de la comida popular a las 15.00, donde la vecindad compartirá mesa y buen ambiente. La sobremesa estará amenizada por un bingo musical, tras el cual se entregarán los premios de los concursos de disfraces y cocina. La tarde continuará con un animado pasacalles de la Fanfarre a las 19.30, y por la noche la música volverá a ser protagonista con la romería del grupo Laket a las 23.00 y el DJ Arno a las 02.00, que pondrá ritmo a la madrugada.

Último día

El domingo 31 llegará el cierre festivo con una jornada repleta de tradición y actividades familiares. Desde el mediodía se repartirá caldo en Germania y txosna, junto con la tradicional caridad. A partir de las 13.00 horas tendrá lugar una exhibición de danzas vascas, seguida por una tarde dedicada a los más pequeños con hinchables infantiles a las 17.30. Finalmente, a las 20.00 se celebrará la subida de Martiritxo y el final de Kofraix, poniendo el broche de oro a tres días de fiesta intensa.