Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Celebración de un gol. BKE

Bergara

El femenino debuta en casa con una victoria y el masculino puntúa fuera

La formación de Manolo Ortiz confirma el liderato con un pleno tras el 3 a 0 ante el Touring

J. A. M.

bergara.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51

La temporada no ha hecho más que empezar pero el conjunto femenino del BKE en la división de honor regional ha arrancado con fuerza. Suman el 0 a 9 en Orio del estreno y el 3 a 0 de este sábado ante el Touring. Seis puntos para ocupar la primera plaza, por número de goles, y compartir liderato con Lagun Onak, Landetxa y Elgoibar.

En Agorrosin ante el Touring un doblete de Maider Jorge Gabilondo en el minutos 36 y 37 abría marcador y ponía distancia para controlar el juego. El tercer tanto en el 96 firmado por Lide Albeniz Arana. La próxima jornada visitan al Hernani que mantiene el casillero en cero.

Empate de mérito

El conjunto masculino, a cargo de Iker Ruiz de Larramendi, sumó otro punto. Hasta la fecha acumula tres empates, pero en esta ocasión con dos goles y durante unos minutos fueron por delante en el marcador frente a un Oiartzun que había sumado todo.

El BKE buscará en la cuarta jornada la primera victoria el próximo sábado ante el Urki en Agorrosin.

En Oiartzun la formación manohera mostró capacidad de reacción al equilibrar el tempranero gol de los anfitriones del minuto 6. El BKE puso juego y empeñó y en el 66 Martxel Olabarrieta Diez restablecía el equilibrio. Poco después en el 74 Iker Etxaniz Unanue adelantó a los bergareses pero la alegría fue efímera con el acierto oiartzuarra del minuto 78.

El tercer conjunto sénior del BKE de primera regional tuvo peor fortuna al caer por 2 a 0 en Eztala en el derbi ante el Antzuola.

Tampoco fue positiva la jornada para el juvenil nacional que por la mínima perdía el domingo en Agorrosin frente al Hernani.

Puntos a domicilio

El juvenil preferente ganó y los dos cadetes de honor empataron como visitantes. Los juveniles en Ibarra ante la Uda con un claro 1 a 5. Los goles de Iker Agirrebeña Arrieta, en dos ocasiones, y Unax Rodríguez Alonso, Koldo Etxaniz Santiago e Ibai Osoro Aguirre.

El cadete femenino empató a uno en Mintxeta ante el Elgoibar con tanto bergarés de Irati Blanco Oroz, y el masculino en Azkoagain a tres frente al Aloña Mendi con goles de Markel González Martínez, Beñat Díaz Bouzón y Ander Aritz Caluña Carvajal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El femenino debuta en casa con una victoria y el masculino puntúa fuera

El femenino debuta en casa con una victoria y el masculino puntúa fuera