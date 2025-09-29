El femenino debuta en casa con una victoria y el masculino puntúa fuera

La temporada no ha hecho más que empezar pero el conjunto femenino del BKE en la división de honor regional ha arrancado con fuerza. Suman el 0 a 9 en Orio del estreno y el 3 a 0 de este sábado ante el Touring. Seis puntos para ocupar la primera plaza, por número de goles, y compartir liderato con Lagun Onak, Landetxa y Elgoibar.

En Agorrosin ante el Touring un doblete de Maider Jorge Gabilondo en el minutos 36 y 37 abría marcador y ponía distancia para controlar el juego. El tercer tanto en el 96 firmado por Lide Albeniz Arana. La próxima jornada visitan al Hernani que mantiene el casillero en cero.

Empate de mérito

El conjunto masculino, a cargo de Iker Ruiz de Larramendi, sumó otro punto. Hasta la fecha acumula tres empates, pero en esta ocasión con dos goles y durante unos minutos fueron por delante en el marcador frente a un Oiartzun que había sumado todo.

El BKE buscará en la cuarta jornada la primera victoria el próximo sábado ante el Urki en Agorrosin.

En Oiartzun la formación manohera mostró capacidad de reacción al equilibrar el tempranero gol de los anfitriones del minuto 6. El BKE puso juego y empeñó y en el 66 Martxel Olabarrieta Diez restablecía el equilibrio. Poco después en el 74 Iker Etxaniz Unanue adelantó a los bergareses pero la alegría fue efímera con el acierto oiartzuarra del minuto 78.

El tercer conjunto sénior del BKE de primera regional tuvo peor fortuna al caer por 2 a 0 en Eztala en el derbi ante el Antzuola.

Tampoco fue positiva la jornada para el juvenil nacional que por la mínima perdía el domingo en Agorrosin frente al Hernani.

Puntos a domicilio

El juvenil preferente ganó y los dos cadetes de honor empataron como visitantes. Los juveniles en Ibarra ante la Uda con un claro 1 a 5. Los goles de Iker Agirrebeña Arrieta, en dos ocasiones, y Unax Rodríguez Alonso, Koldo Etxaniz Santiago e Ibai Osoro Aguirre.

El cadete femenino empató a uno en Mintxeta ante el Elgoibar con tanto bergarés de Irati Blanco Oroz, y el masculino en Azkoagain a tres frente al Aloña Mendi con goles de Markel González Martínez, Beñat Díaz Bouzón y Ander Aritz Caluña Carvajal.