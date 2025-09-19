Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El taller de risa de Bea Larrañaga.

Bergara

La escuela de empoderamiento pone a la mujer y sus necesidades en el centro

Lanzan un programa con veinte propuestas para el último trimestres con inscripción gratuita abierta hasta el 28 de septiembre

J.A.M.

bergara.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

Una nueva batería de talleres, cursos, conferencias, charlas, teatro y encuentros propone a las mujeres de octubre a diciembre la escuela de empoderamiento femenino.

Con organización del área de igualdad municipal las actividades tienen la inscripción gratuita abierta hasta el 28 de septiembre. El formulario está disponible en www.bergara.eus o en el Ayuntamiento, donde también se entregará. El número de plazas es limitado. Para la adjudicación en los talleres realizarán un sorteo con preferencia para las mujeres empadronadas en Bergara.

Todo el programa facilita, previa solicitud, un servicio de guardería para favorecer la participación.

La presencia de las artes escénicas llega el 22 de noviembre a Seminarixoa con la representación de la pieza 'Casarse por papeles es verdadero amor!'. Una obra de la nicaragüense Magy Castillo que habla de supervivencia, ternura y rebeldía.

Variedad de talleres

Los lunes en Agorrosin Gunea 'Mujeres en movimiento' de 10.30 a 12.00 horas del 6 de octubre al 15 de diciembre; del 13 de octubre al 24 de noviembre los lunes de 18.00 a 20.00 horas bricolaje de supervivencia en la vieja escuela de Martoko; los martes 7 y 14 de octubre en Irizar el mini ciclo 'Aliviar síntomas y dolores a través de a la alimentación' de 18.00 a 20.00 horas con la dietista y nutricionista Mireia Alberdi; del 21 de octubre al 2 de diciembre en Labegaraieta los martes de 18.00 a 20.00 horas 'Fuerza en la menopausia' con Alazne Agirrezabalaga; del 21 de octubre al 16 de diciembre los martes en Irizar de 18.00 a 20.00 horas la actividad denominada costura revolucionaria con Michaela Fortova; los miércoles en la biblioteca de Osintxu de 17.30 a 19.30 horas '¿Y si n nos reímos? a cargo de Bea Larrañaga entre el 8 de octubre al 26 de noviembre; el curso para fortalecimiento del suelo pélvico los jueves de 10.30 a 12.00 horas en Agorrosin con Saioa Baena; 'Trabajando nuestra energía vital: chi kung' es un curso del 13 de noviembre al 18 de diciembre en Angiozar con Idoia Eizmendi; iniciación a las plantas medicinales más cercanas del 10 al 31 de octubre en los jubilados de 10.30 a 12.30 horas; fotografía feminista del 10 de octubre al 28 de noviembre en Martoko de 18.00 a 20.00 horas con Ura Iturralde; 'Curvas del deseo y caminos del orgasmo' en Irizar el 24 de octubre de 18.00 a 20.00 horas con Lola Dacosta; y 'entre nosotras en euskera' los lunes y martes con dos grupos de mañana y tarde en el euskaltegi.

En formato de tertulia el 16 de octubre 'Maternidad en la tribu' con Haizea Egiguren en Irizar a las 18.00 horas; 'el cáncer desde la perspectiva feminista' el 6 de noviembre en la misma sala a idéntica hora con Inurri Elkartea; y 'Hasta el borde de este corazón. Un mirada sáfica a la voz lírica de Itxaro Borda' con la propia autora y la investigadora Jone Azkoaga el 13 de noviembre a las 18.00 horas en Irizar.

Identidades múltiples

La escuela está concebida como un espacio de encuentro para mujeres de diversa índole. «Nos adentramos en prácticas y teorías feministas, compartimos, reflexionamos y aprendemos el uno del otro, y dedicamos tiempo al cuidado particular y colectivo», apuntan, «queremos crear redes entre y ocupar nuevos espacios emocionales, físicos, sociales y políticos. Un proyecto intenso y dinámico para conseguir una sociedad más justa, plural e integral a través de procesos de empoderamiento».

Aunque la lengua principal es el euskera, señalan, «al mismo tiempo es un proyecto que queremos construir desde las identidades de las mujeres múltiples que vivimos en Bergara».

