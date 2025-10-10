Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bergara

Elosua acoge esta noche un concierto tributo a la mítica banda Akelarre

J.A.M.

bergara.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

La falta de relevo en la organización de la feria de ganado de montaña provocó en 2022 la desaparición del encuentro ganadero que durante 41 años hacia muy espacial cada 12 de octubre el barrio de Elosua. La pedanía compartida entre Bergara y Azkoitia era punto de encuentro para conocer las mejores reses dedicadas a la producción de carne.

A la sombra de aquellos ecos festivos pero en otro formato, este año los elosuarras lanzan un propuesta con un carácter centrado en la música.

Con impulso de la comisión vecinal Elur Txiki, hoy, desde las 20.00 horas organizan una concierto tributo a la mítica banda euskaldun Akelarre. La formación que puso a bailar y cantar a miles de personas en todos los rincones de Euskal Herria fue protagonista en los escenarios desde 1972 a 2005.

El concierto homenaje tendrá lugar en la plaza y reunirá varios músicos que versionarán la canciones más emblemáticas de la banda. Los artistas que darán vida a los temas de Akelarre son : Garazi Intxauspe, Andoni Ollokiegi, Mattin Ostolaza, Ander Juaristi, Aratz Olaizola, Oier Ponce y Jaime Gartzea. Con sus voces e instrumentos harán revivir el espíritu de una banda muy querida. Además de música, la cita contará con puestos de comida y bebida. Una furgoneta ofrecerá diferentes platos, y la asociación Elur Txiki se encargará de las bebidas.

