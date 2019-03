Elena Lete, presentada por el PNV a la reelección en la alcaldía Presentación. Elena Lete junto a Olano y Egibar y otros cargos del PNV. / MIGURA La número uno de la lista estuvo apoyada por Markel Olano y Joseba Egibar | La candidata reconoció que es un honor concurrir al cargo y aseguró disponer de un equipo de trabajo fuerte JUAN A. MIGURA BERGARA. Domingo, 17 marzo 2019, 00:28

«Queremos una Bergara fuerte poniendo en marcha su capital humano, fomentando la cooperación y profundizando en la convivencia y apostando por seguir dando impulso a la actividad económica», destacó Elena Lete Garcia en el acto de presentación como candidata a la alcaldía en la municipales del 26 de mayo al frente de la lista EAJ-PNV, que tuvo lugar la tarde del viernes. Estuvo arropada del candidato a diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el presidente del Gipuzko Buru Batzar, Joseba Egibar, de otros alcaldables de Debagoiena, su equipo de gobierno, y numerosos simpatizantes.

Destacó que busca repetir en el cargo con la seguridad y el convencimiento de haber cumplido su palabra cuando asumió al alcaldía en enero de 2016 en sustitución de Juan Jesus Alberdi que había resultado nombrado tras las municipales de 2015, «aún no habiendo sido la candidata en las elecciones anteriores si he tenido la suerte de ejercer como alcaldesa durante tres años. Por ello que aprecio especialmente el tener nuevamente la opción de optar a la alcaldía. Así, quiero agradecer al partido por haber vuelto a brindarme esta nueva oportunidad. Como no agradecer a mi familia el haberme acompañado estos años y el ayudarme a seguir, al grupo municipal que durante esta legislatura ha representado a EAJ-PNV y que ha estado conmigo formando un equipo, y a todas las personas que estáis cerca de mí todos los días. Son este apoyo y vuestros ánimos los que me han ayudado a volver a aceptar este cometido», manifestó la candidata, que en el momento más emotivo de su intervención, despertó aplausos, dedicó unas palabras a su padre y su barrio, «no es casualidad que nos encontremos en Matxiategi y que haya elegido esta plaza para la presentación de mi candidatura. Este es mi barrio, donde viví y crecí, un lugar muy especial para mí, que además me ayuda a pensar que mi padre que hoy no está conmigo me acompaña en este nuevo recorrido y estaría muy orgulloso de este paso».

«Ayuntamiento que escucha»

Lete defendió que el trabajo realizado ha permitido al municipio tomar un nuevo rumbo, «Bergara ha avanzado estos cuatro años, hemos cambiado y hemos conseguido tener un pueblo donde la convivencia impera y se vive con tranquilidad. Hoy Bergara es un pueblo tranquilo y atractivo. Hemos trabajado la convivencia y el resultado está a la vista en la calle, se nota la mejora».

Más adelante se mostró como cabeza de un proyecto fuerte con un programa concreto y una hoja de ruta detallada, «repetimos uno y otra vez que cumpliríamos con la palabra. Y así lo hemos hecho. Vimos que Bergara necesitaba un Ayuntamiento que escuchara a sus vecinos, que atendiera a sus necesidades. Y hoy en día cuenta con ello. La nuestra ha sido una gestión limpia y transparente, hemos trabajado por la eficacia. Seguiremos empeñados en una gestión eficaz y a la vez cercana a la ciudadanía».

Con tres años de gestión a las espaldas aspira a renovar mandato cargada de ilusión y motivación, «para hacer realidad la voluntad de las y los bergareses. Me comprometo a responder a la confianza que Bergara deposita sobre mí con trabajo y responsabilidad. Sigue habiendo mucho por hacer», para destacar ante de cerrar su intervención al lista que le acompañará que todavía no ha sido presentado, «cuento con un equipo que comparte esta ambición y la ilusión y las ganas por trabajar por su pueblo. Un equipo fuerte, preparado y diverso. Compartimos la responsabilidad de seguir fortaleciendo a Bergara. Para cumplir con la palabra y el deseo de las y los bergareses».

Modernización de Gipuzkoa

El candidato a diputado general, en su intervención, recordó que hace cuatro años, cuando su equipo de gobierno llegó a la Diputación, se encontró una situación de parálisis, «Gipuzkoa seguía teniendo pendiente finalizar la modernización de sus principales infraestructuras y, lo que es más grave, la Diputación estaba totalmente alejada del tejido socio-económico del territorio», y apuntó « tras cuatro años de trabajo se ha superado la parálisis porque hemos cumplido la palabra que dimos a la sociedad guipuzcoana».

Cerró las intervenciones el presidente del GBB, Joseba Egibar, «ser alcalde, alcaldesa o parte de un ayuntamiento es muy importante, y es necesario reconocer el mérito de todas aquellas personas que deciden dar el paso, sea cual sea su partido», añadió que hay diferencias entre proyectos «nosotros y nosotras, EAJ-PNV, tenemos un proyecto propio, un proyecto de pueblo, que se construye de abajo arriba. Y eso es algo que muy pocos pueden decir».