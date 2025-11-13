'Doodem', un viaje de migración desde Senegal a través de la música folk, la danza y la poesía

Juan Antonio Migura BERGARA. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

'Doodem,' del chelista Eñaut Zubizarreta Mendieta, natural de Leintz, y conocido artísticamente como Trigger, es un espectáculo donde música, danza, narración y teatro van de la mano. La propuesta llega a Seminarixoa esta tarde desde las 20.00 horas. Entrada 8 euros.

Con el hilo conductor de la música de raíz la pieza relata el viaje de Moru, un migrante que sale de Senegal en busca de una nueva vida en Europa. Un trayecto donde se enfrenta los desafíos del desierto de Malí, el peligroso cruce del Mediterráneo y las miradas de los europeos.

El violonchelo de Trigger fusiona sonidos tradicionales vascos con influencias africanas para formar una banda sonora a la que también aporta el saxofonista Iñigo Xalbador. Su ejecución en el saxofón barítono añade nuevas dimensiones melódicas. Sobre las tablas la bailarina Amaiur Luluaga con una serie de coreografías que representarán cada momento del viaje. La multidisciplinar 'Doodem' nutre la representación además con la narración reescrita por Oihana Iguaran.

El título de la pieza, 'Doodem', proviene de la lengua ojibwa y hace referencia a un objeto o animal sobrenatural que simboliza la identidad de una tribu o persona. Como su nombre, el espectáculo es un símbolo del encuentro entre culturas y de mestizaje musical.

Zubizarreta durante su carrera ha explorado nuevos caminos y registros para el chelo, lejos de los cánones clásicos. 'Doodem' es su tercer álbum tras haber experimentado en 2021 con 'Poliedro', y en 2019 con 'Esku bi hamar hatz'.