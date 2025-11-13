Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La bailarina Amaiur Luluaga representará los pasajes del viaje de Moru con banda sonora de Zubizarreta. DV

Bergara

'Doodem', un viaje de migración desde Senegal a través de la música folk, la danza y la poesía

Última producción del violonchelista Eñaut Zubizarreta que se representa hoy, en Seminarixoa, desde 20.00 horas

Juan Antonio Migura

BERGARA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

'Doodem,' del chelista Eñaut Zubizarreta Mendieta, natural de Leintz, y conocido artísticamente como Trigger, es un espectáculo donde música, danza, narración y teatro van de la mano. La propuesta llega a Seminarixoa esta tarde desde las 20.00 horas. Entrada 8 euros.

Con el hilo conductor de la música de raíz la pieza relata el viaje de Moru, un migrante que sale de Senegal en busca de una nueva vida en Europa. Un trayecto donde se enfrenta los desafíos del desierto de Malí, el peligroso cruce del Mediterráneo y las miradas de los europeos.

El violonchelo de Trigger fusiona sonidos tradicionales vascos con influencias africanas para formar una banda sonora a la que también aporta el saxofonista Iñigo Xalbador. Su ejecución en el saxofón barítono añade nuevas dimensiones melódicas. Sobre las tablas la bailarina Amaiur Luluaga con una serie de coreografías que representarán cada momento del viaje. La multidisciplinar 'Doodem' nutre la representación además con la narración reescrita por Oihana Iguaran.

El título de la pieza, 'Doodem', proviene de la lengua ojibwa y hace referencia a un objeto o animal sobrenatural que simboliza la identidad de una tribu o persona. Como su nombre, el espectáculo es un símbolo del encuentro entre culturas y de mestizaje musical.

Zubizarreta durante su carrera ha explorado nuevos caminos y registros para el chelo, lejos de los cánones clásicos. 'Doodem' es su tercer álbum tras haber experimentado en 2021 con 'Poliedro', y en 2019 con 'Esku bi hamar hatz'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Doodem', un viaje de migración desde Senegal a través de la música folk, la danza y la poesía

&#039;Doodem&#039;, un viaje de migración desde Senegal a través de la música folk, la danza y la poesía