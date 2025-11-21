Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La disputa será cerrada entre dos plantillas en forma . BKE

Bergara

Un derbi parejo entre BKE y Mondra que promete emoción

Agorrosin acoge el encuentro, hoy, desde las 16.30 para medir a los sénior masculinos de Bergara y Arrasate

J.A.M.

BERGARA.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

El clásico de los derbis comarcales entre el Bergara Kirol Elkartea y el Mondragon Club de Fútbol centrará el interés futbolístico de la jornada con el partido que iniciarán esta tarde desde las 16.30 horas en Agorrosin.

El cruce llega en la undécima jornada entre dos formaciones que han iniciado bien la temporada por el nivel deportivo y clasificatorio mostrado hasta la fecha. Los locales son quintos con 17 puntos y los cerrajeros acuden como octavos con 15. Las dos plantillas saben lo especial de la cita y pondrán todo para sumar los tres puntos.

En el corto plazo, el BKE de Iker Ruiz de Larramendi viene de empatar la pasada jornada en casa de los penúltimos, y presenta un saldo de cinco puntos en las tres últimas citas. El Mondra de Jorge Dávila perdió en casa con el Zumaiako y suma cuatro puntos en el mismo periodo.

Este equilibrio también se refleja en la capacidad anotadora con 13 tantos transformados por los dos equipos, mientras que el Bergara se distingue entre los que menos reciben. Ha encajado seis y comparte el título de los menos goleados con los líderes de la categoría del Real Unión. En este capítulo los arrasatearras han recibido el doble de tantos.

El técnico mahonero y el cerrajero han destacado en las previas la importancia, especialmente anímica, del encuentro y las ganas de sus vestuarios de hacer un buen papel.

La marcha pareja en esta campaña presagia un partido reñido. El último enfrentamiento en Agorrosin en la temporada 24-25 se saldó con 3- 0 que los mondragoneses aún recuerdan.

Un derbi parejo entre BKE y Mondra que promete emoción