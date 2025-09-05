La demora en la retirada de las líneas de fuerza retrasa el derribo del Novedades

Las máquinas trabajan con el escombro a la espera de retirar los cables.

J. A. M. Bergara. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La presencia de cables de fuerza y líneas de telecomunicaciones en la fachada del edificio del Novedades ha frenado la demolición completa del edificio de Ikerleku y Bidekurutzeta. En las primeras semanas de agosto se procedió al derribo del viejo salón Novedades, pero desde mediados quedó paralizado el proceso.

La demora de las empresas distribuidoras de fuerza y telefonía responsables del cableado durante el periodo estival, llevó a detener por el momento la obra, según apuntaron. La constructora espera concluir en septiembre con la demolición.

Desde la dirección técnica del estudio de arquitectura Elkarlan, han desmentido categóricamente el rumor extendido de que la razón para parar ha sido la inestabilidad de la edificio.

Por estas circunstancias, la promotora de las futuras viviendas, Mojasoro SL, no podrá cumplir el convenio firmado con el Ayuntamiento que les comprometía a derruir toda la construcción para el lunes 8 de septiembre.

Fecha acordada para reducir las incidencias sobre la ikastola Aranzadi que para este próximo lunes tendrá en marcha el nuevo curso escolar.

La sala de cine demolida es la parte de la edificación más cercana al centro escolar, y el patio del Seminario tiene habilitado y vallado un pasillo para la extracción de los escombros. Un espacio que afecta parcialmente a la zona de recreo y de actividades del centro escolar. Desde Ayuntamiento apunta que se reforzará la seguridad.

Habrá que esperar tres años para ver terminado el nuevo bloque de 24 viviendas que ocupará este solar.

El acuerdo por convenio con el Ayuntamiento, aprobado en el pleno del 30 de junio con el apoyo sólo del ejecutivo, establece que la promotora tras cerrar los trabajos actuales, deberá solicitar la licencia de construcción antes del 8 de enero de 2026, y por su parte, el consistorios asume la concesión de la misma para el 6 de febrero del mismo año.