Decenas de vecinos se concentran en apoyo a la ganadería Bergarako Zezenak

Juan Antonio Migura Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Cerca de 250 vecinos de Bergara se concentraron este jueves por la tarde en la Herriko plaza, en apoyo a la ganadería Bergarako Zezenak, que ha tenido que sacrificar la totalidad de su ganado —90 reses— por un caso de tuberculosis bovina detectado en la explotación. Con el lema 'Txarrenetan ere herria zuekin' (En los peores momentos también el pueblo está con vosotros) y ataviados muchos de ellos con la camiseta lila de la ganadería, se sumaron a la ola de respaldo que ha ido creciendo desde que se conoció la noticia. El propio Iñigo Almorza, responsable de Bergarako Zezenak, estuvo presente en la concentración y tras reconocer que están siendo unos momentos muy difíciles para toda la familia, subrayó entre aplausos que «me quedo con estas muestra de apoyo. Eskerrik asko»