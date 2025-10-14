La Cruz Roja busca más voluntarios para ampliar el programa 'Éxito Escolar'

Juan Antonio Migura bergara. Martes, 14 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Con el objetivo de echar una mano durante el curso escolar para facilitar la compresión a niños y niñas en riesgo de exclusión social Cruz Roja tiene en marcha el programa 'Éxito escolar', que tras varios años experiencia piloto con muy buenos resultado en Bergara quieren extender a otras localidades de la comarca.

Esta ampliación de área de acción requiere de más voluntarios. Cruz Roja ha abierto un periodo de inscripción para la incorporación de nuevos colaboradores al programa con el propósito de trabajar en otros municipios.

En esta línea, Cruz Roja de Debagoiena convoca a una charla informativa a todas las personas con inquietudes sociales que quieran conocer las posibilidades de realizar una labor de voluntariado en Alto Deba en el proyecto 'Éxito Escolar' de soporte a niños y niñas en su aprendizaje educativo y desarrollo personal.

La charla se celebra mañana, a las 18.00 horas en el hogar del jubilado de Bergara (Boni Laskurain, 9), y estará centrada en 'Éxito Escolar'. Una iniciativa dirigida al alumnado entre 8 y 12 años en situación de vulnerabilidad.

El programa será presentado por Elena Ibarrondo, coordinadora del Proyecto en Cruz Roja en Alto Deba. Además realizará una breve descripción de los distintos programas de voluntariado que ejecutan a nivel comarcal.

«Desde Cruz Roja venimos detectando en Alto Deba un colectivo creciente de infancia entre 8 y 12 años que encuentra serias dificultades para avanzar en su formación», adelanta Ibarrondo, «la falta de recursos familiares, las carencias idiomáticas o la complejidad de algunos entornos sociales son factores que están incidiendo directamente en su proceso educativo y en sus oportunidades de futuro».

En una sociedad cada vez más concienciada con la necesidad de fortalecer redes colaborativas y solidarias de ayuda vecinal, «la labor de voluntariado adquiere un importante protagonismo ante estas nuevas realidades como motor de acompañamiento y de inclusión para una mayor igualdad de oportunidades en la juventud», apunta.

El programa se desarrolla en colaboración con los servicios sociales municipales que asumen la identificación a los escolares susceptibles de participar.

Ser voluntario es sencillo

Ayudar es muy sencillo, gratificante y no exige una experiencia previa. Es una propuesta de voluntariado abierta a toda la ciudadanía que quiera contribuir a causas sociales. Ofrecen la colaboración en la medida en que pueden y cuentan siempre con el apoyo de personal más experimentado.

Animan a todos aquellos vecinos y vecinas del Alto Deba que tengan inquietud por ayudar en proyectos sociales, se pongan en contacto con Cruz Roja o acudan al encuentro de mañana.

Hacen extensiva la invitación a echar una mano también en otros programas de calado social de los que les darán cumplida información en la sede de Cruz Roja en San Prudencio. barrio Elorregi, en el teléfono 943 76 55 76 o a través del correo electrónico altodeba@cruzroja.es.