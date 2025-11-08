Crece el músculo del fútbol mahonero

Diecisiete formaciones de fútbol federado (13 masculinas y 4 femeninas) para la temporada 2025-2026 suman un total de 320 deportistas en formación y ... competición además de 190 niños y niñas en la Futbol Eskola.

El BKE goza de estabilidad directiva en la última década que ha traído salud económica y social .

Una entidad que compite básicamente, excepción del juvenil nacional, al más alto nivel provincial, y que llega cargada de nuevos objetivos para la presente temporada. «La evolución de los últimos años no sólo en el ámbito deportivo, sitúan al club entre los cabezas de cartel del fútbol vasco», apuntan desde su directiva. Presentan como avales la apuesta por la formación de niños y niñas, la profesionalización del club, plan de euskera y la labor social, «son los ejes de este proyecto que aglutina a más de 600 familias de forma directa».

Formación de niños y niñas, profesionalización del club, plan de euskera y labor social son los ejes centrales del proyectoDespués de los renovados verdes de Agorrosin e Ipintza, pendientes de la segunda fase de unos vestuarios y grada dignos

La alta afluencia de socios y aficionados todas las semanas a Agorrosin e Ipintza «son muestra de la conexión del club con el pueblo».

Los proyectos de formación emocional de la mano de la fundación Fútbol Más apadrinada por el portero Alex Remiro, el programa para impulsar el uso del euskera 'Hitzez Jolastu' en colaboración con el Ayuntamiento o la jornada de Futbol Adaptado que se llevará a cabo el día 30 en Agorrosin con jugadores con diversidad funcional de toda la provincia, son reflejo del trabajo en estos ámbitos claves para los mandatarios mahoneros.

Otro de los grandes retos de la directiva es la adecuación de las instalaciones deportivas. Una vez conseguido disponer de dos terrenos de juego en condiciones Agorrosin e Ipintza, «queda pendiente la segunda fase del proyecto que permita tener unos vestuarios dignos para los y las deportistas y una grada renovada, con accesos adecuados, espacio y sin goteras para el disfrute tanto de los bergareses como los aficionados de fuera». Un proyecto pendiente de las disponibilidades de las arcas públicas que ya conoce varios retrasos. Aspiran a cerrar durante este mandato con el apoyo financiero de Ayuntamiento, Diputación, Federación y el club.

La gran familia del BKE supera el millar. Una masa social de 600 socios, 320 deportistas con los carnés federativos, 190 en las formaciones de base de la escuela de fútbol, y un grupo de trabajo de 70 personas para los ámbitos de gestión, cuidado de los jugadores y aprendizaje.