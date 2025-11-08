Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Conjunto de División de Honor Regional masculino con jugadores técnicos y directivos.

Bergara

Crece el músculo del fútbol mahonero

El semillero del Bergara Kirola Elkartea trabaja con 510 deportistas con gestión, supervisión y cuidado de un plantel técnico-directivo de 70 integrantes y 600 socios

Juan Antonio Migura

Bergara

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

Diecisiete formaciones de fútbol federado (13 masculinas y 4 femeninas) para la temporada 2025-2026 suman un total de 320 deportistas en formación y ... competición además de 190 niños y niñas en la Futbol Eskola.

