El coro infantil de Musika Eskola canta el domingo en Madrid

Cantoras y músicos que participan en la salida a Madrid del fin de semana.

J.A.M. bergara. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La iglesia de San Ignacio de Loyola (San Ignacio de los Vascos) en el popular distrito madrileño de Las Letras es el escenario elegido para que Musika Eskolako Abebatza, con dirección de Marije Ugalde, ofrezca el domingo un programa cantado donde contarán con el apoyo de cuatro instrumentistas, dos alumnos y dos profesores del centro.

La visita al templo renacentista, que ya fue escenario en 2018 del estreno de la ópera en euskera 'Mozkorra parregarri. (El Borracho burlado)', se inscribe en un viaje cultural de fin de semana a Madrid.

El sábado el grupo tendrá la oportunidad de ver el famoso musical 'Wicked', un espectáculo que servirá de inspiración y motivación para los alumnos, señalan.

Y el domingo la actuación con un repertorio especialmente preparado. La experiencia es «una oportunidad de aprendizaje y crecimiento artístico para el alumnado, y es de agradecer el trabajo realizado por el alumnado, que ahora tendrá la oportunidad de compartir fuera del pueblo», señalan en Musika Eskola.