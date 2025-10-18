Concierto del organista Thomas Ospital esta tarde en la iglesia de San Pedro

BergaraConcierto del organista Thomas Ospital esta tarde en la iglesia de San Pedro
La nueva cita forma parte del Ciclo Internacional de Órgano Romántico
El Diario Vasco
Bergara.
Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10
Thomas Ospital ofrecerá esta tarde, a partir de las 18.30 horas, un concierto de órgano en la iglesia de San Pedro haciendo sonar al Stoltz-Frères bergararra dentro del XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico.
Ospital es el organista titular del órgano mayor de la Iglesia Saint-Eustache de París. Además, el joven de Iparralde es profesor de órgano del Conservatorio Nacional Superior de Música y Baile de París.
Nacido en la localidad de Aiherra, Thomas Ospital es titular del gran órgano de la iglesia Saint-Eustache de Paris desde 2015. Entre 2016 y 2019, es invitado por la Radio Nacional Francesa a ser el primer organista en residencia del nuevo instrumento Grenzing. Su actividad de concertista le lleva a producirse por todo el mundo como solista o con orquesta sinfónica.
Ha grabado dos discos solo, uno con obras de Franz Liszt y el otro con repertorio de Bach y Thierry Escaich. Collabora con el ensemble Dulci Jubilo para defender el repertorio coral con organo. Ha terminado la gravacion de las quatre Suites sur le Magnificat de Jean-Adam Guilain en el organo de la Capilla Real de Versailles por el label Château de Versailles Spectacles.
Entre 2017 y 2023, es profesor de harmonía al teclado del Conservatorio Nacional Superior de Música de Paris y desde 2021, es profesor de órgano en la misma institución .
A sus 35 años, Ospital ha ganado numerosos premios en concursos internacionales como el de Zaragoza, Chartres, Toulouse y Angers.