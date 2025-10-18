Concierto del organista Thomas Ospital esta tarde en la iglesia de San Pedro

El Diario Vasco Bergara. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

Thomas Ospital ofrecerá esta tarde, a partir de las 18.30 horas, un concierto de órgano en la iglesia de San Pedro haciendo sonar al Stoltz-Frères bergararra dentro del XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico.

Ospital es el organista titular del órgano mayor de la Iglesia Saint-Eustache de París. Además, el joven de Iparralde es profesor de órgano del Conservatorio Nacional Superior de Música y Baile de París.

Nacido en la localidad de Aiherra, Thomas Ospital es titular del gran órgano de la iglesia Saint-Eustache de Paris desde 2015. Entre 2016 y 2019, es invitado por la Radio Nacional Francesa a ser el primer organista en residencia del nuevo instrumento Grenzing. Su actividad de concertista le lleva a producirse por todo el mundo como solista o con orquesta sinfónica.

Ha grabado dos discos solo, uno con obras de Franz Liszt y el otro con repertorio de Bach y Thierry Escaich. Collabora con el ensemble Dulci Jubilo para defender el repertorio coral con organo. Ha terminado la gravacion de las quatre Suites sur le Magnificat de Jean-Adam Guilain en el organo de la Capilla Real de Versailles por el label Château de Versailles Spectacles.

Entre 2017 y 2023, es profesor de harmonía al teclado del Conservatorio Nacional Superior de Música de Paris y desde 2021, es profesor de órgano en la misma institución .

A sus 35 años, Ospital ha ganado numerosos premios en concursos internacionales como el de Zaragoza, Chartres, Toulouse y Angers.