Colector para febrero y bidegorri entre Bergara y Antzuola, para verano

La conexión por bidegorri entre Bergara y Antzuola y la canalización de las aguas residuales de este último municipio hasta la villa para continuar ... a la depuradora de Mekolalde es cuestión de unos pocos meses, según se desprende de las afirmaciones realizadas, este miércoles, durante la visita a la ejecución conjunta del proyecto que está en marcha desde junio. Acudieron el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao; el diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio; y los alcalde del ambas localidades Gorka Artola y Olatz Lezeta.

El adelanto que realizaron durante el recorrido por las obras fue que el colector de aguas sucias domésticas e industriales estará conectado en San Antonio con la red general de la planta de tratamiento de Mekolalde para el mes de febrero. Finalmente Antzuola logra tras una espera de 45 años que sus vertidos no vayan directamente al río. Se da la curiosa circunstancia de que el vecino municipio fue de los primeros de la comunidad autónoma, entre 1979 y 1980, en ejecutar el colector en el casco urbano y hasta el caserío Arizti.

Con esta nueva conexión del saneamiento en Debagoiena únicamente quedará pendiente la traída de Elgeta a Bergara por el río Ubera, una inversión para la que no quisieron aventurar fechas. «El proyecto está en proceso de redacción. Se licitará de inmediato cuando esté aprobado el proyecto definitivo y se disponga de los suelos necesarios para su construcción», apuntaron.

Las obras actuales van desde Arizti, junto a Matz Erreka, a San Antonio con un recorrido de 1.268 metros para el tubo soterrado.

Vía ciclista y peatonal

Simultáneamente avanza, en muchas casos sobre la canalización de las aguas residuales, el bidegorri entre Antzuola y Bergara. En este caso, el tramo cuenta con el proyecto de la Diputación que estará concluido, en principio, para la misma fecha. Pero la unión con la red municipal no será efectiva hasta que el Ayuntamiento ejecute los 150 metros pendientes entre el puente de la antigua carpintería Arregi y el estacionamiento provisional de San Antonio. Al respecto el alcalde Artola señaló que esperan realizar esta quinta fase para el próximo verano. El presupuesto es de 152.969 euros.

Regulado por semáforos

La vía ciclista y peatonal avanza desde Lapurzubi, que marca la frontera con la villa, hasta la zona industrial a cargo de las arcas forales, y confluirá en Urteaga con la red local financiada por el consistorio. La fase local pendiente se solventará con un trazado por la carretera, entre el final del área de empresas y el aparcamiento.

Para sacar a peatones y bicicletas a la calzada apuestan por habilitar un único sentido de circulación de vehículos que alterne las direcciones con una regulación por semáforos.

El trayecto en construcción por parte de la Diputación, desde Galarza a la entrada de la carpintería Arregi, es de 806 metros con una anchura de tres metros, a los que añaden 80 centímetros para las barandillas. Incluye la construcción de una pasarela peatonal de 19,6 metros para salvar el río Antzuola en un extremo de la explanada de la antigua Aseginolaza, instalación de alumbrado LED, nuevos muros de contención y refuerzos estratégicos en desmontes, y cuenta con una red de drenaje. También mejorarán el acceso al polígono industrial y crearán diez aparcamientos.

Estas labores conjuntas entre el Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca del Agua (URA), y la Diputación Foral de Gipuzkoa arrancaron en junio con un plazo de finalización de ocho meses.

El presupuesto que ejecutan las constructoras Jaizubia y Moyua es de 2,7 millones de euros con una aportación foral de 1,5 millones y 1,2 millones de euros a cargo de URA. Una y otra institución destacaron ayer la importancia de las sinergías generadas en el desarrollo conjunto del proyecto, «con menores afecciones para los ciudadanos».