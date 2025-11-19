Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autoridades autonómicas, forales y locales durante la visita a uno de los tramos aún pendientes. MIGURA

Bergara

Colector para febrero y bidegorri entre Bergara y Antzuola, para verano

Una inversión conjunta de Diputación y URA de 2,7 millones de euros para crear 806 metros de vía ciclista-peatonal y 1.286 metros de tubo para aguas residuales

Juan Antonio Migura

Bergara

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:17

La conexión por bidegorri entre Bergara y Antzuola y la canalización de las aguas residuales de este último municipio hasta la villa para continuar ... a la depuradora de Mekolalde es cuestión de unos pocos meses, según se desprende de las afirmaciones realizadas, este miércoles, durante la visita a la ejecución conjunta del proyecto que está en marcha desde junio. Acudieron el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao; el diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio; y los alcalde del ambas localidades Gorka Artola y Olatz Lezeta.

