Ciencia, tecnología e innovación Presentación. Parte de los numerosos colaboradores que toman parte en la organización de las jornadas ZTB. Las jornadas de ZTB (Zientzia, Teknologia, Berrikuntza) comienzan mañana Con el fin de conectar con el espíritu ilustrado del Real Seminario, habrá charlas, foros, concursos, muestras y humor hasta el 15 de noviembre Domingo, 14 octubre 2018

Innovación, divulgación científica, retos de las empresas, tecnología, juegos por internet, charlas, humor, concursos y muestras son los ingredientes de las jornadas de ZTB (Zientzia, Teknologia, Berrikuntza) que se desarrollarán desde mañana hasta el 15 de noviembre. «Empezaron hace ocho años como una semana de actividad y ya estamos casi en el mes», destacaba en la presentación Rosa Errazkin, técnico del área de química y aparatos científicos de Laboratorium Museos, donde tuvo lugar el acto.

La alcaldesa, Elena Lete, recordó el papel del Real Seminario que, en el siglo XVIII, era una de las cuatro universidades del estado. Y apuntó como este programa enlaza con aquel espíritu ilustrado, «tomando como referencia la innovación se trabaja la formación y la divulgación con un perspectiva muy plural».

18 octubre Jesus Ugalde de Jakiunde y la alcaldesa Elena Lete presentan las jornadas ZTB a las 19 horas en Aroztegi. 22 octubre 'La ciencia de mirar el arte contemporáneo', en Irizar Jauregia a las 19 horas, con Deborah García Bello. 22 y 24 octubre 'Aumenta tus ventas y consigue llegar a más clientes utilizando modelos de comunicación de PNL', en Laboratorium a las 14 horas, con Vicky Valdivieso. Comercio. 24 octubre 'Un espía en el supermercado', en Irizar (19 horas), con José Manuel López Nicolás. 26 octubre 'Una nueva etapa en la explotación de Marte. La misión Exomars 2020', en Irizar a las 19 horas, con Juan Manuel Madariaga. 29 octubre 'Agricultura urbana en el entorno educativo', en Irizar a las 10 horas, con Oscar Rey y Ainara Ajuria. Estudiantes. 6 noviembre 'Espionaje y azar en el aislamiento del wolframio', en Seminarixoa a las 11 horas, con Pascual Román Polo. 9 noviembre 'Energiaren demokratizazioa, eraldaketa energetikoaren bidez', en Aroztetegi a las 19 horas, con Oier Bolibar.

El programa está soportado por el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, Laboratorium, Miguel Altuna y Beralan. Xabier Zabalza, responsable de este último foro de instituciones, empresas y agentes sociales para diagnosticar y desarrollar la actividad económica, dio cuenta de las actividades centradas en la empresa. Arrancan el Miguel Altuna una feria sobre la aplicación de la tecnología de los videojuegos a la industria en el campo de la realidad virtual para este viernes de 10 a 14 horas. El 30 de octubre proponen un encuentro con el responsable Ternua, Eduardo Uribesalgo, con el tema 'Berrikuntza jasangarria', a las 19 horas en Aroztegi.

También promueven un encuentro sobre el rendimiento de los datos el 5 de noviembre, a las 11 horas, en el restaurante Zabala con la profesora Inés Pascual Iglesias que planteará el tema 'Sacar valor de los datos disponibles en la empresa industrial'.

En el ámbito de los jóvenes estudiantes ZTB, incluye este martes en Seminarixoa desde las 11 horas la charla en inglés 'Can I become a Videogame creator? Videogame as my business' con Steven Longden (Digipen).

Además habrá un concurso para los de sexto de primaria sobre qué saben de las mujeres científicas, un taller de nanotecnología dedicado a los de primero de bachiller, del 22 al 26 de octubre, y visitas a la exposición 'Tramankulu mekanikoen erakusketa', en Laboratorium.

El fin de semana del 10 y 11 de noviembre, en el gimnasio de Aranzadi, lanzan una nueva edición de Wolfram Encounter, que dará ocasión de jugar en línea durante 28 horas. La inscripción está abierta en la web oficial www.ztbergra.eus, que también ofrece toda la información sobre estas jornadas.

El encuentro online es abierto y gratuito para jugar y competir, o simplemente mirar, en los juegos 'League of Legends', 'Hearthstone', 'Counter Strike', y 'Fifa', y el domingo en 'Clash Royale'. Además, habrá ocasión de escuchar al 'influencer' Alex Robleño, que a las 20 horas del día 10 de noviembre, abordará la charla 'Deportes electrónicos: emprender, innovar y sobrevivir en una nueva industria'.

Junto a otras conferencias conviven invitaciones en otros formatos como la muestra 'Nanokomik'. La pieza invitada en Laboratiorium de la empresa Tknka, que es una prótesis para correr, se explicará en un charla el 8 de noviembre en Aroztegi por el creador y el usuario.

Por otro lado, los monólogos humorísticos de Wolfram Deuna, el 7 de noviembre, serán en Seminarixoa, con los científicos y monologuistas de Elhuyar Fundazioa; e incluso habrá teatro en familia, el 4 de noviembre con la obra 'Drag-E Uraren bila'.