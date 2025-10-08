Charla hoy sobre derechos lingüísticos y el teléfono del euskera

J.A.M. bergara. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La directora del Observatorio de los Derechos Lingüísticos, Agurne Gaubeka, ofrecerá hoy un charla sobre la situación de euskera en Irizar jauregia, desde las 18.00 horas, tras la presentación por la responsable del servicio municipal de euskera, Ane Albisu, del convenio que han firmado las dos entidades que se materializa, entre otras medidas, en la activación del teléfono del euskera.

El Ayuntamiento y el Observatorio acordaron en julio un convenio de colaboración para defender los derechos lingüísticos de los bergareses y concienciar a la ciudadanía. Trabajarán conjuntamente para resolver las dudas que la ciudadanía pueda tener sobre el uso del euskera y los derechos lingüísticos, así como para presentar felicitaciones o quejas a través de la conexión telefónica.

Para aclarara dudas, premiar el uso de euskera o poner quejas los mecanismos son: desde la página web del Ayuntamiento, pinchando en el apartado 'Euskararen Telefonoa' y rellenar el formulario digital; vía Whatsapp, enviando un mensaje al 943 77 91 29 (aunque es un teléfono fijo permite enviar mensajes de Whatsapp); o llamar a ese número de teléfono.

Tras la presentación del servicio, Agurne Gaubeka ofrecerá una charla sobre la situación del euskera, los derechos de los vascoparlantes y sus vulneraciones.