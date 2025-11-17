Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los ponentes, Asier Mongelos, en el laboratorio. ZTB

Bergara

Charla para estimular la curiosidad científica en la juventud

Las Jornadas ZTB cierran mañana el programa con un encuentro con jóvenes investigadores desde las 10.00 horas en Seminarixoa

J. A. M.

BERGARA.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Las Jornadas ZTB (Zientzia, Teknologia, Berrikuntza) cierran mañana con una charla con jóvenes investigadores, desde las 10.00 horas en Seminarixoa, ante un público mayoritariamente de estudiantes de secundaria. Los investigadores de Ikerlan Ane Blázquez y Asier Mongelos abordarán aspectos de la cuántica.

Jóvenes hablando a jóvenes es el propósito de la charla que despide un ciclo, que mantendrá como testigo de su paso la muestra 'Visiones cuánticas'. Se puede visitar hasta finales de noviembre en Laboratorium.

La ponente Ane Blázquez García es doctora en ingeniería informática y trabaja como investigadora en el equipo de inteligencia artificial de Ikerlan.

Tras graduarse en matemáticas por la EHU cursó un máster en modelización e investigación matemática, estadística y computación. Ante el público analizará los límites actuales de la computación cuántica, sus principales aplicaciones, sus vínculos con la inteligencia artificial y las nuevas posibilidades que se están abriendo.

Compartirá escenario con el aretxabaltarra Asier Mongelos Martínez que en su tesis doctoral en Donostia, en el laboratorio Nanofotónica del 'Centro de Física de Materiales' (CFM), tiene como objetivo investigar sobre resonancias magnéticas más rápidas y económicas y en métodos de diagnóstico no invasivos. Como adelanta Mongelos, «presentaré algunas tecnologías que, gracias a la cuántica, hoy en día consideramos habituales. Analizaremos los fenómenos cuánticos, que a menudo se presentan como rarezas inútiles, y aprenderemos que son la base de las máquinas de resonancia magnética o de los móviles».

