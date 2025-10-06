El BKE con el 3-0 ante el Urki estrena el casillero de las victorias

En la segunda comparencia en Agorrosin de la liga el División de Honor Regional masculino sumó la primera victoria con un cómodo 3-0 frente al Urki en un partido que sentenciaron el último cuarto del primer periodo. Los aciertos de Martxel Arriaran Arana en el minuto 31, de Oier Jauregi Aranburu en el 41 y de Martxel Olabarrieta Diez tres minutos después, decidieron el choque.

El equipo de Iker Ruiz de Larramendi sube a la novena posición y se mantiene invicto. Condición que comparte con el Oiartzun líder y el Hernani quinto.

El conjunto femenino de la misma división empató el domingo en Zubipe, en Hernani, a un gol tras remontar la ventaja local con el acierto de Nagore Nieto Fernández en el minuto 76.

Ocupan la segunda plaza a dos puntos de las primeras del Oiartzun y siguen sin conocer la derrota.

La tercera formación sénior del club, el primera regional masculino, venció 2-3 en Lazkao con goles de Aitor Arietaleanizbeaskoa Miota en dos ocasiones, y el inicial de Markel Arrieta Gorosabel.

Meritoria igualada en Lezama

El mismo escenario ya es intimidante como domicilio de un rival siempre temido, pero el juvenil nacional sumaba este sábado una muy valiosa igualada sin goles frente al Athletic. Un punto y mucha moral fueron el premio frente a los cachorros.

Los bergareses mostraron sus mejores armas defensivas ante un Athletic que siempre aspira a todo.

Tras plantar cara a una de las plantillas más poderosas de la categoría, los mahoneros buscarán en la quinta jornada del próximo fin de semana en el campo de Asti ante el Zarautz la primera victoria de campaña. Visitan a un rival que con 4 puntos, como los dos de los bergareses, hablan de un mal inicio de competición.