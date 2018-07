EH Bildu acusa al gobierno local de «mucha palabrería y pocos hechos» Valoración. Artola, Luarizaristi, Lete, Aranzabal y Moñux, cinco de los siete ediles del grupo. / MIGURA La coalición recalca que entre los logros se han apuntado proyectos de otros | Desde la oposición consideran que el gobierno PNV-PSE no favorece la transparencia ni la participación ciudadana JUAN A. MIGURA BERGARA. Jueves, 19 julio 2018, 00:40

El primer grupo de la oposición municipal, EH Bildu, con siete de los 17 concejales, ha realizado una lectura muy crítica del balance de tres años de mandato del gobierno -PNV y PSE- realizado hace unos días. Acusan a este de «usar mucha palabra bonita y desarrollar pocas actuaciones concretas, y de tomar como suyos proyectos en marcha de la anterior legislatura, como Seminarixoa o tramos del bidegorri», e incluir como méritos otros que son competencia supramunicipal, como el nuevo edificio del instituto Miguel Altuna o la decisión de Gureak de mantener y ampliar sus talleres en Bergara. Estos fueron algunos de los ejemplos que manifestaron en la comparecencia ante los medios cinco de los siete ediles de la coalición abertzale.

Mostraron, además, su preocupación por proyectos de ejecutivo como el parking subterráneo del Seminario «del que hasta ahora no hay proyecto», el desarrollo productivo del polígono de Larramendi y las dudas y discusión que han provocado ideas como la cubierta del frontón de Bolu.

EH Bildu considera aún más graves los incumplimientos de compromisos adquiridos por el gobierno en las legislaturas de 2016, 2017 y 2018, de los que adelantaron todo un listado, como «que no se ha trabajado el planteamiento de cambio de ubicación para el cementerio», tampoco han trabajado el programa de desarrollo económico, que iba a ser una de las comisiones estrellas «que sólo trata temas sin trascendencia», y hay una falta de iniciativa para el desarrollo de Larramendi, «no hay nada más que la construcción de los edificios».

El portavoz municipal de la coalición, Gorka Artola, acompañado de Itsasne Luarizaristi, Ainhoa Lete, Aitor Aranzabal y Joseba Moñux, recordaba también que no se ha desarrollado la propuesta de adecuación del frontón municipal para acoger grandes espectáculos, que, tras presentar el anteproyecto en 2016 para un zona cubierta de juegos infantiles en el Espolón, no ha avanzado, como ha ocurrido con la asignación de 210.000 euros del presupuesto 2017 para el nuevo quiosco sin realizar en la misma zona o que «siguen sin implementar los sistemas wifi gratuitos que plantean cada año pero que no avanzan».

Pero no cerraban aquí la relación de actuaciones, que, según EH Bildu, están en el tintero como el proyecto del parque y el palacio de Arrizuriaga, «no hay proyecto ni propuesta por el momento», además de dudar de que el cine llegue a Seminarixoa antes de finales de año, «a pesar del compromiso de que esté el equipamiento para otoño».

Recortes en turismo

En promoción turística destacaron que han reducido personal y medios, y tras el convenio con Mancomunidad, «se está pagando este servicio turístico comarcal dos veces». En recortes, siguieron con la merma de recursos para impulsar Oxirondoko Azoka o el programa de impulso por internet del comercio local, y, en relación a los barrios, manifestaron que en «estos tres años de gobierno PNV-PSE, las peticiones de los barrios han estado marginadas». En el capítulo de la participación ciudadana, en su opinión, «hablan mucho de participación pero sin explicar nunca su modelo. No vale con consultar sobre proyectos ya cerrados. Los ciudadanos deben tener capacidad de decisión».

Criticaron la falta de transparencia, «se detecta en la misma gestión interna del Ayuntamiento, con dificultades de acceso de la oposición a documentación cerrada».

Terminaron con el compromiso que adquieren como formación con vocación de ser alternativa de gobierno, «seguiremos trabajando y presentando iniciativas con la vigilancia puesta en el cumplimiento de los compromisos adquiridos del gobierno y en la defensa de los intereses de todos los bergareses».