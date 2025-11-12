Los bigotes de MovemberGara fusionan mañana ritmos rock y bicicleta estática

Las plantillas del Soraluce BKE y Ordizia hicieron un guiño a Novembergara tras el partido en el 'poli' de la primera provincial.

Juan Antonio Migura bergara. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La movilización durante este mes de los bigotudos de Movember Gara para concienciar e impulsar la investigación del cáncer de próstata y testicular, y la salud masculina en general, proponen para mañana un encuentro con sabor lúdico y festivo. Fusionan música rock y spinning en una sesión a partir de las 18.30 horas Agorrosin Gunea. Presentan otra forma de hacer deporte y divertirse entre amigos que ya es un clásico del programa por la buena respuesta que ha tenido en las ediciones anteriores.

El bertsolarismo toma el relevo en el programa con el encuentro que desarrollarán en el Pol Pol el 20 de noviembre desde las 19.30 horas. Los bertsos correrán a cargo de Aitor Tatiegi y Urko Arregi.

Dos días después el sábado acudirán a la reunión comarcal en Arrasate de la iniciativa Movember que visibiliza enfermedades que han estado estigmatizadas.

Conocer cuidados y medidas preventivas para preservar la salud masculina es lo que aportará la charla que presentan el miércoles 26 de noviembre. Tendrá lugar en Irizar jauregia desde las 19.00 horas con la especialista Uxue Lazkano con el título 'Gizonezkoen osasuna zaintzea'.

Y para el domingo 30 de noviembre dejan la despedida con una salida montañera a partir de las 10.00 horas a pie o en bicicleta, el afeitado grupal desde las 13.00 horas y sorteo de la rifas que contarán con ambientación musical de Ado Blue taldea, y detrás la comida en Umore Ona Elkartea.

Durante este mes tienen a la venta biseras y rifas para recaudar fondos que anualmente dedican a la investigación contra el cáncer. La pincela dulce que han aportado en 2025 llega de la colaboración con las pastelerías Larrañaga y Mujika que han elaborado unas pastas en forma de bigote que están disponibles.

Movember Gara es la marca local del movimiento Movember (contracción en inglés de 'moustache' y 'november') que nació en 2003 en Australia con el mismo objetivo de reivindicar investigación para estos cánceres de incidencia masculina. En la villa se puso en marcha en 2018.

El deporte también

También han recibido el guiño cómplice del deporte con una foto de grupo entre BKE y Ordizia tras el encuentro de primera provincial de balonmano en Labegaraieta del sábado donde los mahoneros cayeron por 28 a 28 goles.

Los locales comenzaron bien, sólidos en defensa y con las ideas claras, pero tras varios errores empataban al descanso a 14. Un mal tramo final de BKE llevó a caer 26 a 28. El Ordizia adelanta a los bergareses que ahora son quintos.