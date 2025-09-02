Bienvenida al curso de M. Altuna en Laboratorium

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El lunes la plantilla de docentes de la Miguel Altuna Lanbide Heziketa desarrolló una visita a Laboratorium Museoa que sirvió de primera toma de contacto y bienvenida al curso académico 2025-2026. Los responsables de la formación profesional eligieron el museo de ciencia como reconocimiento al décimo aniversario que cumple este año. La otra parte de Miguel Altuan L. H., el alumnado, acude hoy a las presentaciones de los cursos.