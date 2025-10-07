Bergara Saskibaloia arranca con victorias en sénior y en promoción

J.A.M. BERGARA. Martes, 7 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

«Un fin de semana redondo» afirman en Bergara Saskibaloia con resultados que han acompañado «especialmente a los conjuntos sénior que firmaron dos importantes victorias».

El femenino, que compite en primera provincial, logró su segundo triunfo en tres jornadas al imponerse por 51-45 al Añorga. Las bergararras se enfrentaban a unas rivales invictas a las que doblegaron por actitud y solidez defensiva.

El sénior de la Segunda Nacional abrió la liga con victoria ante Easo Andatza (67-59). «No fue un encuentro de gran acierto ofensivo, algo habitual en los estrenos de temporada, pero sí se vio un equipo comprometido y capaz de sobreponerse a los errores típicos del estreno».

Los dos equipos infantiles, tanto masculino como femenino, comenzaron con victorias. Los primeros 18-68 ante ISB y la chicas 24-16 frente Aloña. El cadete masculino tuvo un gran inicio de liga con un 59-57 frente a Antigua.