Bergara ingresa en el selecto club de los «sitios históricos de la ciencia» Placa. Desde el jueves luce la distinción en la fachada de los soportales del Real Seminario. / MIGURA La distinción, en forma de placa, es otorgada por la Sociedad Europea de Física | El lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado por personalidades del mundo de la ciencia, descubrirá el distintivo hoy a las 18 horas JUAN A. MIGURA BERGARA. Sábado, 20 octubre 2018, 01:04

Desde mañana, libros, webs y otros soportes reflejarán que Bergara disfruta de la categoría de 'Sitio Histórico de la ciencia', un título concedido por la Sociedad Europea de Física (European Physical Society -EPS-) como reconocimiento al aislamiento en 1783 del wolframio por los hermanos Juan José y Fausto Elhuyar en el Laboratorium Chemicum del Real Seminario, sito en la antigua casa Zabala, donde está el viejo Novedades.

Esta tarde, sobre las 18 horas, el lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado del presidente del EPS, Rüdiger Voss, el presidente del Donostia Internacional Physics Center (DICP), Pedro Miguel Etxenike, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, la consejera de Educación, y Cristina Uriarte, la alcaldesa Elena Lete, entre otras autoridades, y una nutrida presencia internacional de físicos, descubrirán la parte más visual de la distinción en forma de placa.

Está situada en la entrada de Laboratorium Museoa, que es el custodio del legado científico del Real Seminario. Una segunda idéntica ya luce en la fachada del Real Seminario, junto a la salida de emergencias de Seminarixoa, debajo de la placa colocada por la escuela de ingenieros hace unos años como primer centro vasco de la especialidad.

En cuatro idiomas

Las placas señalan 'European Physical Society. EPS Historic Site. Bergara Laboratorium. 20th october 2018' en el encabezamiento, y presentan en inglés, euskera, español y francés, junto a un mapa de Europa coloreado en azul, que «aquí en Bergara, en 1783, los hermanos Elhuyar, Juan José y Fausto, consiguieron aislar por primera vez el wolframio (tungsteno). El descubrimiento de este nuevo elemento metálico, caracterizado por su dureza y elevado punto de fusión, contribuyó al avance de la ciencia y tecnologías modernas».

Como destacó Etxenike en la presentación, «esta importante distinción la otorga la prestigiosa EPS a aquellos lugares que han resultado ser fundamentales en el devenir de la física y han contribuido al progreso humano de manera decisiva. Compartirá título con instituciones de la talla del parisino Institut Curie», y apuntó que «si el aislamiento del wolframio ha sido el elemento tractor para entrar en la exclusiva lista de la EPS, se pone en valor el Real Seminario en su totalidad por otras investigaciones en el brillante periodo ilustrado y a sus promotores». «Este reconocimiento es también un logro de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País», indicó.

La actividad científica se fraguó, en parte, en el Laboratorium Chemicum, antigua Casa Zabala derruida en 1919, y en el Seminario. «Los ilustrados y sus ideas renovadoras crearon hace 250 años un centro educativo y de investigación sin parangón, que fue el motor de la modernización del territorio durante dos largos siglos. Gracias a la ilusión y el enorme trabajo de este grupo, Bergara es hoy lo que es», apuntó al dar cuenta del nombramiento.

Hace dos años el DIPC presentó una propuesta a la EPS en la que explicaba la relevancia científica e histórica del Laboratorium y el Seminario de Bergara en el descubrimiento del wolframio. El presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike, agradeció a la alcaldesa el apoyo recibido «por la valiosa colaboración del ayuntamiento de Bergara durante todo el proceso».

En el marco del 750 aniversario de la Carta Puebla que se rememora este año, «la fecha de hoy es un día de reconocimiento del pasado pero mirando al futuro», destacó la primera edil.

Con el nombramiento, la villa entrará en una ilustrísima lista que incluye al Institut Curie (Francia), CERN Synchrocyclotron (Suiza), Einstein House Bern (Suiza), Niels Bohr Institute (Dinamarca), Kamerlingh Onnes Laboratory e Instituut-Lorentz (Holanda), Philips Nat Lab (Holanda), Observatorio Fabra (Barcelona), Residencia de Estudiantes (Madrid), The Institute for Advanced Study in Princeton (EEUU) o Dublin Institute for Advanced Studies (Irlanda).

Material estratégico

El wolframio o tungsteno es un elemento metálico que ha sido decisivo en el avance de la ciencia moderna y la tecnología. Se utiliza comúnmente en los filamentos de las lámparas incandescentes y en la fabricación de aceros especiales más duros con muchos usos industriales y también bélicos. Es un material estratégico y ha estado en la lista de productos más codiciados desde la Segunda Guerra Mundial.

La European Physical Society, creada en 1968, es una de las asociaciones científicas más importantes de Europa. Incluye 42 sociedades nacionales de física europeas e instituciones de investigación europeas, agrupando a más de 130.000 personas. Promueve el avance de la física, y fomenta la colaboración internacional en este tipo de iniciativas.