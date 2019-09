El Bergara Hiria de pelota femenina arranca esta tarde Barrocal. Con la medallas logradas con Euskadi en Portugal. / F. B La bergaresa Barrocal juega junto a Agirre en el partido inaugural, a las 18.30 en el Municipal, en una competición para manistas cadetes JUAN A. MIGURA BERGARA. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:19

La pelota femenina es una de las prioridades de la escuela local de la modalidad y esta tarde pone en pie la segunda edición del Bergara Hiria. Se disputará desde cuartos de final por un total de doce manistas integradas en seis parejas de la categoría promesas.

El Municipal acoge hoy a partir de las 18.30 horas el primero de los festivales que mide a Salsamendi y Mendiburu ante la local Barrocal, acompañada en la zaga por la zestoarra Agirre. En el segundo choque del festival, Unanue y Romero jugarán ante las perdedoras del primer choque, y cierra esta mismas pareja contra la ganadoras del estreno.

El segundo festival clasificatorio a las semifinales se disputará domingo 15 de septiembre desde las 11.30 horas en el Municipal. Abren Gaminde y Arakistain, del club de Sopelana, ante la bergaresa Zubizarreta acompañada de la oñatiarra Oses. En el segundo encuentro Etxegarai, de Oñati, junto a la antzolarra Galeano, que jugarán contra las perdedoras del primer partido del festival, y cierran las mismas frente a las ganadoras.

El 24 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, tendrán lugar las semifinales, y 1 de octubre, desde las 19.30 horas, la lucha por la txapela de campeonas.

No habrá partidos sénior

En la segunda edición juegan pelotaris promesas y no hay presencia de sénior que sí compitieron en la edición inaugural. La razón, como explican desde Bergara Kirol Elkartea, que asume la organización, es que no han llegado a un acuerdo con la recién creada asociación EPE que reúne a algunas manistas sénior. EPE se fundó a finales de junio y no ha permitido al club bergarés concretar la presencia de manistas sénior en la segunda edición, pero no renuncian a su participación en las próximas convocatorias del campeonato.

El programa conmemorativo del 750 aniversario de la Carta Puebla, que se desarrolló durante 2018, abrió las puertas a multitud de iniciativas, y entre estas se incluyó la nítida apuesta municipal y de los clubes por igualar la presencia femenina en la práctica deportiva en muchas modalidades donde hay desequilibrio. Con este objetivo se convocaron varios torneos femeninos bajo la denominación Bergara Hiria, que cumplen este 2019 la segunda ediciones para las modalidades balonmano, baloncesto, hockey sobre patines, fútbol, ciclismo y la pelota.