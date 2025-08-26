Bergara habilita refugios climáticos en diferentes barrios para protegerse del calor

El Ayuntamiento de Bergara, en colaboración con las farmacias locales y el centro de salud, ha puesto en marcha la iniciativa Refugios Climáticos, una medida ... pionera para hacer frente a las crecientes olas de calor que cada verano se sienten con más intensidad debido al cambio climático. El principal objetivo de este proyecto es proteger a la población más vulnerable —niños, mayores y personas con problemas de salud— y garantizar que toda la ciudadanía disponga de espacios seguros y adaptados para sobrellevar las altas temperaturas.

Los refugios estarán operativos del 1 de junio al 30 de septiembre, siempre que se activen las alertas naranjas o rojas por calor decretadas por Euskalmet. Abrirán en horario de 10:00 a 20:00 horas, con acceso gratuito y sin necesidad de inscripción previa, de modo que cualquier persona podrá acudir en caso de necesidad.

En estos espacios se ofrecen condiciones óptimas para descansar y refrescarse: temperatura controlada, agua potable fresca, sillas y mesas cómodas, así como un ambiente tranquilo con materiales de lectura. Tal como señaló la concejala Zihortza Marzán, «el calor no nos afecta por igual a todos; por eso, proteger a los más vulnerables es nuestra prioridad».

Donde estan colocados

Los refugios climáticos se han repartido por distintos puntos de Bergara, tanto en el centro urbano como en barrios como Angiozar, Osintxu, Masterreka o Labegaraieta. También el hospital y el propio centro de salud se han sumado a la red, habilitando salas acondicionadas para atender a quienes lo necesiten. A su vez, las farmacias de diferentes zonas también funcionarán como espacios de acogida, facilitando orientación y apoyo durante los episodios más duros del verano. Con esta red, el Ayuntamiento pretende que cada vecino disponga de un lugar seguro cerca de su domicilio, reduciendo así la vulnerabilidad y fomentando la cohesión comunitaria.

La iniciativa no se limita a habilitar espacios: se han organizado charlas informativas en colaboración con el Centro de Salud, dirigidas tanto a profesionales como a la ciudadanía, para aprender a detectar los riesgos del calor y prevenir golpes de calor. Además, el 12 de junio se celebró el paseo Bergara Oinez, que recorrió los refugios climáticos para darlos a conocer. Por su parte, las farmacias han jugado un papel clave, ya que no solo actúan como espacios de acogida, sino que ofrecen atención personalizada a las personas que necesiten apoyo o indicaciones durante los días de calor extremo.

El Ayuntamiento de Bergara insiste en que los refugios climáticos no son únicamente una medida temporal, sino una herramienta que pretende fortalecer el bienestar colectivo y luchar contra la desigualdad social. Con esta red de espacios distribuidos por todo el municipio, Bergara se convierte en un referente en la adaptación local.