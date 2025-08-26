Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de las zonas en las que se pueden disfrutar de los Refugios Climáticos. B.U.

Bergara

Bergara habilita refugios climáticos en diferentes barrios para protegerse del calor

El Ayuntamiento activa nuevos puntos de apoyo para proteger a la población más vulnerable frente a las altas temperaturas

Libe Alonso

Bergara

Martes, 26 de agosto 2025, 20:22

El Ayuntamiento de Bergara, en colaboración con las farmacias locales y el centro de salud, ha puesto en marcha la iniciativa Refugios Climáticos, una medida ... pionera para hacer frente a las crecientes olas de calor que cada verano se sienten con más intensidad debido al cambio climático. El principal objetivo de este proyecto es proteger a la población más vulnerable —niños, mayores y personas con problemas de salud— y garantizar que toda la ciudadanía disponga de espacios seguros y adaptados para sobrellevar las altas temperaturas.

