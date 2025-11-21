La Banda ha preparado «un programa más complejo» dedicado a Santa Cecilia

BergaraLa Banda ha preparado «un programa más complejo» dedicado a Santa Cecilia
El concierto será este domingo, a partir de las 12.30 horas en el Municipal, y con buen tiempo, pasacalles desde las 11.00 horas de Banda y txistularis
Bergara
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:23
Bergarako Musika Banda presenta este domingo, desde las 12.30 horas en el Municipal, el concierto de Santa Cecilia, una cita anual que siempre se ... plantea con un programa un poco especial, señala el director Enrike Txurruka. «Intentamos que se produzca un concierto un poco distinto con obras más importantes y difíciles. Lo hacemos con mucho gusto y trabajando duro».
Si para cualquier concierto intentan esforzarse y no relajarse «para no perder el nivel, en el del domingo el esfuerzo es máximo con un trabajo muy minucioso. Cuidamos mucho los detalles en los ensayos, repetimos mucho los fragmentos más complejos», señala el portador de la batuta, que da por buena la implicación extra. «Si el resultado final es bueno la compensación personal y desde el público suele ser preciosa, y además por Santa Cecilia tenemos el premio añadido de la comida de toda la formación».
El programa que han trabajado en los ensayos de las últimas semanas se abre con el pasodoble actual 'Daniela Gómez', de Sergi Pastor. Continuarán con la obertura de la ópera 'Nabucco' de Verdi, y en la tercera entrega, la brillante pieza del maestro bergarés Miguel Glz Bastida con la fantasía 'El Metrónomo de Maelzel'. En el tramo final una composición moderna denominada 'Continental Oberture' de Johan de Meij, y despiden con la muy conocida 'Libertango' de Astor Piazzola.
Dos kalejiras
Si el tiempo lo permite, ofrecerán un pasacalle desde las 11.00 horas. Un recorrido en el que pueden coincidir con Bergarako Txistulari Banda que anuncia una kalejira para la misma hora pero si la lluvias persisten, tendrán que buscar refugio para ambientar musicalmente el centro con txistus y atabal.
