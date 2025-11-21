Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bergarako Musika Banda está en la recta final de su 194 temporada ininterrumpida ante el público. MIGURA

Bergara

La Banda ha preparado «un programa más complejo» dedicado a Santa Cecilia

El concierto será este domingo, a partir de las 12.30 horas en el Municipal, y con buen tiempo, pasacalles desde las 11.00 horas de Banda y txistularis

Juan Antonio Migura

Bergara

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:23

Bergarako Musika Banda presenta este domingo, desde las 12.30 horas en el Municipal, el concierto de Santa Cecilia, una cita anual que siempre se ... plantea con un programa un poco especial, señala el director Enrike Txurruka. «Intentamos que se produzca un concierto un poco distinto con obras más importantes y difíciles. Lo hacemos con mucho gusto y trabajando duro».

