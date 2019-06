«Es una Banda número uno con futuro, estabilidad y calidad» La presidenta de la delegación bergaresa de Katxalin, Maite Valle, y el imprescindible Felisín recibieron a Bitorianatxo, que se descolgó desde el Seminario. / FOTOS MIGURA El concierto de mañana en el Municipal despide a Alfredo Gz. Chirlaque, director los últimos 32 años, e incorpora a Enrike Txurruka a esa función J. A. MIGURA BERGARA. Sábado, 8 junio 2019, 00:26

Treinta y dos años de ensayos, arreglos, dirección, pasacalles, romerías y celebraciones en un ambiente casi familiar deja atrás, mañana, en el concierto del domingo de Pentekostes, en el Frontón Municipal a partir de las 12.30 horas, Alfredo Gz. Chirlaque. Traspasa la batuta por jubilación a Enrike Txurruka.

Será una cita emotiva. «Estaré nervioso en el momento, soy bastante sensible», apunta a sus 63 años el tercer integrante de la saga González en la dirección de la Banda. El ciclo se abrió con su abuelo Ignacio en 1909, su padre Miguel de 1941 a 1987, y cierra el que se incorporó a la formación en 1965 y a la dirección desde 1987, «dejamos la dirección pero no la Banda, y la Orquesta, donde sigue mi hija Patrizia».

Dianas Desde las 10 horas los dulzaineros de Elgoibar parten en Labegaraieta, la Banda de Txistularis en Oxirondo, y Bergarako Trikitilariak en Bolu. Se reúnen en la Plaza y visitan Mizpirualde. Gigantes La comparsa de gigantes y cabezudos BET protagonistas con sus invitados de Torrejón de Ardoz, Deusto y Urretxu. A las 11 horas expuestos en la Plaza, a las 11.30 llegarán en kalejira los invitados desde el Espolón. A las 13 horas presentación del nuevo gigante Bitorianatxo. Concurso Desde las 11 competición intersociedades de bacalao en la Plaza. Premios a las 13.30. Hockey Copa de Euskadi Infantil en Labegaraieta alas 11.00. Bienvenida A las 11.30 horas recibimiento nacidos en el último año en el salón de plenos, y foto de familia en San Pedro. Recortadores A las 12 horas en la plaza portátil. Entrada 2 euros. Solidaridad Comida solidaria en la txosna a las 15 horas, y música de Ezten Giri a las 19 horas. Tómbola De 17.30 a 21.00 en Irala Kalea con Ndank Elkartea de cooperación con Senegal. Pasacalles A las 17.30 horas cabezudos y kilikis, y desde las 18 horas la comparsa de BET e invitadas del Pentekostes con el recorrido Plaza, Bidekurutzeta, Ibargaria, Irizar, Kruz Gallastegi, Bideberri, Fraiskozuri, Irala y Plaza. Espectáculos En el patio de Mariaren Lagundia a las 17.00 free style con trialsin y flateland. Recortadores Campeonato de 8 a 15 años y de 16 a 20 años en la plaza de toros a las 18.30 horas. Entrada 3 euros. Conciertos En el parque del palacio de Irizar a las 20.30 horas con Low Cost Deluxe y Black Lemon. A las 23.00 horas en la Plaza Esne Beltza. Desde las 00.00 en la txosna Urgatz y Egurra ta Kitto, desde las 02.30 Ttun Ttun Brigade y Gorpuzkingz, y detrás dj MYR.

En este medio siglo largo de uniforme azul o negro, es fundador y director de la Orquesta Sinfónica de la que se despide el 29 de junio, y junto a la Banda impulsor de otros movimiento musicales.

Desde que asumió la batuta su objetivo fue el de «enseñar a vivir la música. La clave está en sentir lo que haces. Si he conseguido que amen la música me doy por satisfecho», apostilla Chirlaque, mientras reconoce que le ha costado tomar la decisión de la retirada: «no ha sido fácil, pero creo que era el momento oportuno porque la Banda está en una situación excepcional y preparada para el futuro. En lo personal, da pena, pero porque son muchos años y todos ellos son amigos. A la mayoría les conozco desde que tenían 13 años. Ahora voy a tener mucho más tiempo para componer». Tras una sonrisa, confiesa que «espero que me hagan un hueco y pueda estrenar alguna obra con ellos».

No será el único vínculo que mantendrá, porque ejercerá de público exigente: «en Bergara la gente entiende mucho. Iré al concierto de Santa Marina del 21 de julio y desde la butaca me emocionaré».

Se va con la tranquilidad de asegurar un relevo con estabilidad institucional y musical. «Enrike lo va a hacer muy bien. Se incorpora el domingo como director e Igor Larrañaga como subdirector. Es un tándem que va a ir fenomenal».

Comparte despedida

Desde mañana bajará la media de edad de la formación integrada por 66 músicos. Como destaca Alfredo, «nos vamos los viejos. Se despiden también con más de 50 años de experiencia José Ramón Lazkano (saxo baritono), Ricardo Pérez (trombón), y José Mari Arrondo (trompa)».

En las horas previas al adiós habla con orgullo de la agrupación que se encuentra entre las más antiguas de Euskadi y que ha tocado ininterrumpidamente desde 1832, «está entre las número uno de las bandas sinfónicas aficionadas. No por que lo diga yo, sino por el reconocimiento de otras bandas y del público. Lo más importante es que tiene proyección, estabilidad y calidad».

De cara al futuro recomienda continuar con el progreso, sin olvidar la tradición: «nos ha gustado que la Banda avanzara en lo musical con el repertorio, sin perder el tren, pero sin olvidar las obras clásicas de siempre. Una combinación de pasado y presente para mirar al futuro». Además, el director saliente reivindica la belleza de los pasacalles, «no suele haber mucho público pero realmente son bonitos».

Los malos momentos también han azotado a la agrupación. «Estuvo a punto de desaparecer, como paso con la banda de Mondragón. A algún concejal le pareció alto el coste y se llegó a hablar de esa posibilidad, aunque le pararon en seco. No se imaginaba la fuerza social de la Banda».

Repertorio dedicado

Frente a ese momento crítico que vivió como músico con su padre en la dirección, mañana le espera la otra cara de la moneda, la de las ovaciones del público y los músicos.Unas cuantas horas ha dedicado a confeccionar el programa de seis partituras del concierto de despedida, «cada una de ellas es un homenaje».

Abre el pasodoble 'Campo de Rosas', «una de las piezas más queridas por la Banda. Es de mi padre, que me enseñó todo. Le debía este recuerdo. Después, la suite de 'El lago de los cisnes', porque Tchaikovsky es un compositor muy interpretado por la Banda y tiene un solo de oboe complicado que me trae recuerdos de cuando lo tocaba. La tercera, '1832', es la obra que compuse por el 175 aniversario de la Banda y se la dedico a los músicos. La banda sonora de 'Forrest Gump Suite' es un recuerdo para todos aquellos que ya no están y han permitido que la Banda haya llegado al lugar que ocupa. 'Pompa y circunstancia' porque fue la primera pieza que dirigí cuando cogí la dirección en el concierto del 6 de enero de 1987 en el cine Irala. Y para cerrar, 'Bergarako erreserkia', dedicada al público que siempre no ha apoyado y respondido. Somos una banda muy social, de pueblo y de cercanía, pero no en el nivel musical».