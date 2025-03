Banda y Musika Eskola comparten este domingo el concierto didáctico

Juan Antonio Migura bergara. Jueves, 27 de marzo 2025, 20:14 Comenta Compartir

El concierto didáctico de Bergarako Musika Banda (BMB) en colaboración con la Musika Eskola cumple este domingo, desde las 12.30 horas en el Municipal, la undécima edición para mostrar a los jóvenes estudiantes la riqueza instrumental y funcionamiento de la Banda desde dentro.

El repertorio de BMB para el concierto incluirá dos piezas donde 35 alumnos tendrán la ocasión de tocar junto a la veterana formación. Una propuesta que anualmente estrecha aún más los lazos de BMB con Musika Eskola, centro de referencia que alimenta sus filas.

La audición presenta un programa musical confeccionado a medida enriquecido con las explicaciones musicales a cargo del subdirector de BMB, Igor Larrañaga.

Mostrará a los pequeños y al público general el origen y las intenciones creativas de los distintos autores, además de la descripción de la formación musical y sus instrumentos.

La entrada es gratuita. Han repartido invitaciones en las escuelas para una cita que está abierta y también pensada para el público adulto habitual de la Banda.

El programa que ha preparado el director de BMB, Enrike Txurruka, incluye seis partituras para satisfacer a toda la audiencia, la habitual más la infantil y juvenil «un repertorio muy variado».

Abrirán con la marcha alegre 'Aizepe' escrita para la sociedad gastronómica por Alfredo Glz. Chirlaque, para seguir con una vivaz obertura clásica, la de 'L'Italiana in Algeri' de Rossini. A continuación la partitura descriptiva de Otto M. Schwarz 'Araund the word in 80 days' inspirada en la novela de aventuras de Julio Verne, y la banda sonora creada por Randy Newman para la película 'Toy Story 2'. En este punto y con la incorporación de alumnos de la banda joven de Musika Eskola, que dirige Txus Arriaran, ofrecerán las melodías de compuestas por John Willians y Patrick Doylek para la película ' Harry Potter and the Globet of Fire', y la canción de moda entre los jóvenes 'Dap Dap' del popular grupo navarro Janus Lester.