Integrantes de 'La novena' que actúan mañana en Mizpirualde. A.E.

Bergara

Baile, teatro, música y comida en la semana cultural de Mizpirualde

Danza y los grupos de guitarras y trikitilaris de Musika Eskola animan esta tarde el centro

J.A.M.

bergara.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Mizpirualde celebra la semana cultural dedicada a los residentes, familiares y a los vecinos que quieran participar en los actos porque uno de los objetivos del programa es abrir el centro a la calle.

Mizpirualde da un servicio asistencial que en los últimos años está centrado en la atención a los mayores dependientes, mientras que para los autónomos se buscan fórmulas como pisos tutelados o asistencia domiciliaria.

La semana cultural que ya ha cubierto el ecuador presenta para hoy desde las 17.15 horas la propuesta fit gips danza a cargo de la academia Eva, y desde las 18.15, la actuación de los grupos de guitarra y trikitixa de Musika Eskola.

El viernes, a partir de las 18.15, será el turno del grupo del teatro amateur eibarrés 'La Novena' con el humor con eje central de su obras.

La despedida llega el sábado con sabor a fiesta. A las 11.45 horas se oficiará una misa cantada, desde las 12.30 horas una comida con animación musical de Araba, y a partir de las 15.00 horas un baile con Gau Argi.

