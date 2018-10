El Ayuntamiento trabaja para montar la fachada del Laboratorium Chemicum Fachada neoclásica desmontada en 1919 y conservada. El edificio Zabala albergó el descubrimiento del wolframio por los Elhuyar | La portada de la Casa Zabala se desmontó antes del derribo en 1919 y desde hace 38 años se conserva en un almacén municipal tras su paso por Donostia JUAN A. MIGURA BERGARA. Jueves, 11 octubre 2018, 00:24

La declaración de la villa como 'Sitio Histórico' de la ciencia por parte de la Sociedad Europea de Física (EPS), que tendrá lugar el próximo 20 de octubre, se sustenta en el recorrido que ha tenido la ciencia en el municipio con un principal hito, el aislamiento del wolframio por los hermanos Elhuyar en la antigua Casa Zabala, en Bidekuru-tzeta, sede del Laboratorium Chemicum, así como las aportaciones del Real Seminario durante el siglo XVIII.

La distinción que pone en el mapa científico mundial a la villa viene acompañado de otro esfuerzo municipal con el objetivo de poner en pie la fachada Laboratorium Chemicum, desmontada en 1919 cuando se derruyó la casa.

La portada está desmontada y numerada para su reconstrucción en los almacenes municipales, desde que hace 38 años regresaran las piedras por petición del alcalde Jose Antonio Zabala. Consiguió la cesión para Bergara de los depósitos forales que tenían en previsión recuperar la portada en la entrada del frontispicio de la proyectada Facultad de Químicas de Ibaeta, que se inauguró en 1987.

Los actuales rectores locales están analizando diversidad de potenciales ubicaciones para que luzca, a poder ser en 2019 en el centenario de su retirada de la calle. Sería uno de los principales símbolos de ese capítulo de la historia de la ciencia, junto al ya recuperado Real Seminario como sede de Uned y sala de usos múltiples.

El periplo de las piedras de la Casa Zabala arranca al ser desmontada en 1919 cuando se modificó para destinarse a cine, el actual Novedades, a punto de conocer su demolición para la construcción de viviendas. La portada, bloque a bloque, fue adquirida por el cirujano Luis Egaña y se colocó en la entrada de su villa Maldonado, en el barrio de Gros, quien eliminó el escudo de Zabala que sustituyó por el propio. Tras la venta de la villa en 1974 arrancó la demolición y a punto estuvo de desaparecer.

La intervención del entonces diputado foral, Imanol Olaizola, salvó la portada, como recordaba José María Urkia, de la RSBAP hace unos años en la villa. Por detrás llegó la labor de clasificación de Olaizola y el arquitecto Manuel Urcola. En 1980, la petición del alcalde Zabala la devolvía a Bergara, y desde entonces busca salir del almacén.

Desde el consistorio reconocen que han sido muchos los proyectos planteado para recuperar la fachada en anteriores legislaturas, como una entrada lateral del edificio del Seminario, entre otros, pero ninguno ha llegado al concreción. Ahora se ha reactivado la localización de un emplazamiento digno para un proyecto de valor histórico que supone un importante esfuerzo económico.

Museo y Seminario

Si estuviera de pie sería el emplazamiento ideal de una de las dos placas de «sitio histórico» a inaugurar, pero entre tanto los emplazamientos serán el 20 de octubre Laboratorium Museoa como heredero de todos lo fondos de aquella edad de oro de la ciencia, y el propio edificio del Real Seminario impulsado en XVIII por los ilustrado que fundarían Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP).

Tras el nombramiento por Sociedad Europea de Física (European Physical Society), será su presidente, Rüdiger Voss, la próxima semana acompañado del lehendakari Iñigo Urkullu, entre otras autoridades vascas y europeas, el encargado de descubrir las placas.

Ayer daban cuenta de la distinción la alcaldesa, Elena Lete, y el presidente del Donostia International Physics Center (DIPC), Pedro Miguel Etxenike, quien destacaba que «esta importante distinción la otorga la prestigiosa EPS a aquellos lugares que han resultado ser fundamentales en el devenir de la física y han contribuido al progreso humano de manera decisiva».

Con el nombramiento la villa entrará en un ilustrísima lista que incluye a Institut Curie (Francia), CERN Synchrocyclotron (Suiza), Einstein House Bern (Suiza), Niels Bohr Institute (Dinamarca), Kamerlingh Onnes Laboratory e Instituut-Lorentz (Holanda), Philips Nat Lab (Holanda), Observatorio Fabra (Barcelona), Residencia de Estudiantes (Madrid), The Institute for Advanced Study in Princeton (EEUU) o Dublin Institute for Advanced Studies (Irlanda).

Bergara es ya un punto destacado en el mapa europeo de la física como 'Sitio Histórico' gracias al trabajo de los hermanos Elhuyar, que lograron aislar el wolframio por primera en el Real Seminario, y por otras investigaciones en ese centro en le periodo Ilustrado, como destacó Etxenike, «este reconocimiento es también un logro de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País».

El esfuerzo del museo

«Los ilustrado y sus ideas renovadoras crearon hace 250 años un centro educativo y de investigación sin parangón, que fue el motor de la modernización del territorio durante dos largos siglos. Gracias a la ilusión y el enorme trabajo de este grupo Bergara es hoy lo que es», destacó la alcaldesa, Elena Lete, que participó en la presentación. Y añadió: «Bergara fue la cuna de la ciencia en Euskal Herria y supo unirse a las ideas innovadoras que llegaban desde Europa. Posteriormente, ha trabajado para recuperar todo ese patrimonio y su resultado es el Museo Laboratorium. Ahí está toda nuestra colección científica y sus puertas están abiertas».

Hace dos años el DIPC presentó una propuesta a la EPS en la que explicaba la relevancia científica e histórica del Laboratorium y el Seminario de Bergara en el descubrimiento del wolframio. El presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike, agradeció a la alcaldesa el apoyo recibido, «por la valiosa colaboración del ayuntamiento de Bergara durante todo el proceso».

La European Physical Society, creada en 1968, es una de las asociaciones científicas más importantes de Europa. Está integrada por 42 sociedades nacionales de física europeas, personas individuales de todos los campos de la física, e instituciones de investigación europeas, agrupando a más de 130.000 personas. La EPS promueve el avance de la física, defiende los intereses de la comunidad de física europea, y fomenta la colaboración a nivel internacional.