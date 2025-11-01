Arte y ciencia de la mano en la muestra 'El explorador de la infografía científica'

Juan Antonio Migura bergara. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Acercar al público ciencia y saber de forma visual es el objetivo final que comparten la infografía científica con su hermana mayor analógica, la ilustración. Aroztegi Aretoa es desde el 31 de octubre residencia para los trabajos de uno de los infógrafos más influyentes del momento a nivel mundial, el bilbaíno Fernando G. Baptista. Presenta la muestra 'El explorador de la infografía científica' que abrió sus puertas este viernes y que mañana, desde las 18.00 horas, desarrolla la inauguración oficial con presencia del artista. Dará cuenta de los procesos seguidos para la elaboración de estas creaciones que comparten el gusto por arte y con el rigor.

El autor es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Tras varios años trabajando como ilustrador freelance, se incorporó a El Correo, donde recibió numerosos premios con sus infografías. Desde 2007, forma parte de la plantilla del 'National Geographic Magazine' como editor senior. Su trayectoria ha sido reconocida con más de 250 premios, entre ellos el prestigioso Peter Sullivan, el máximo galardón en infografía. Además, ha recibido dos nominaciones a los Premios Emmy. Este año fue nombrado el mejor diseñador del mundeo por la SDN (Society for News Desing) por su trabajo para 'National Geographic', revista en la que desarrolla su creatividad desde hace 17 años. Esta publicación ha decidido incluir su obra en el Museo de la Exploración que abrirá en Washington D. C. en 2026.

La exposición nace de la colaboración Cátedra de Cultura Científica de la EHU y Laboratorium Museoa, y recopila algunos de los mejores trabajos para 'National Geographic'. Desde la reconstrucción visual del proceso por el que se levantó la columna de Trajano, la extinción de los dodos en las Islas Mauricio, sus trabajos sobre los vikingos que se convirtieron en la portada de la publicación, o sus diseños sobre la biología animal, desde las ballenas a los lobos.

La exposición puede verse en la sala de Barrenkale de martes a viernes, de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12,00 a 14,00 y de 18.00 a 20.30, y los domingos, solo por la mañana, de 12.00 a 14.00 horas.

Conferencia en Seminarixoa

La colección de Aroztegi Aretoa está integrada en el programa de la jornadas ZTB (Zientzia, Teknologia, Berrikuntza) que hasta el 19 de noviembre miran a la cuántica.

Un ciclo que para mañana también propone, desde las 10.00 horas en euskera en Seminarixoa, la charla 'Kuantikaren olatua surfeatzen' a cargo de la investigadora Aran García Lekue. Un encuentro abierto al público en general donde acercará a los asistentes a la escala subatómica y nanoescala invisible a los ojos.

Con un lenguaje comprensible, adaptado al público general, abordará «las principales propiedades básicas de la física cuántica y nos mostrará cómo se sirven de ellas muchos de los dispositivos y aplicaciones comunes que nos rodean en la actualidad, y explicará el impacto que la llamada 'segunda revolución cuántica' puede causar en nuestras vidas en el futuro», apunta la presentación.

Aran García Lekue es investigadora Ikerbasque en el Donostia International Physics Center (DIPC). Licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la Universidad del País Vasco (EHU). Ha trabajado en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Dinamarca. Su investigación se centra en el desarrollo y aplicación de herramientas computacionales para el estudio de las propiedades cuánticas electrónicas a nanoescala.